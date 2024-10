L’ICAT demana «un calendari clar i fiable» de les obres del Fòrum Judicial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, l’ICAT, considera un gest positiu que la consellera d’Economia de la Generalitat, Alícia Romero, anunciés que el projecte de Fòrum Judicial de Tarragona es licitarà el març de 2025.

També celebren el compromís amb l’increment pressupostari per adaptar-se a la situació actual i poder fer un edifici que respongui a les necessitats dels seus usuaris. No obstant això, i tenint en compte «l’extensa llista d’incompliments dels diversos governs de la Generalitat amb aquest equipament en els darrers 25 anys», des de l’ICAT reclamen «un calendari clar i fiable» que fixi una data clara de finalització de les obres i d’entrada en funcionament.

La degana, Estela Martín, reclama «més transparència i més col·laboració amb els sectors que patim el greuge comparatiu de no tenir concentrades les dependències judicials com passa a totes les capitals de demarcació catalanes».

Martín aplaudeix que el Govern hagi mogut fitxa, però recorda que «altres també ho han fet, ens han convidat a fer seguiment del projecte i, a l’hora de la veritat, han modificat terminis unilateralment, volem que ens expliquin amb claredat quin és l’horitzó que tenim». En aquest sentit, l’ICAT espera que aviat es concreti la reunió amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, després que s’hagi cancel·lat la trobada que estava programada per a aquesta mateixa setmana.

Es manté la queixa

L’ICAT, però, manté activa la queixa que va presentar a la Síndica de Greuges contra els incompliments dels anteriors Governs, en particular el de l’exconsellera Gemma Ubasart. En els propers dies, tindrà lloc una visita de representants de la Sindicatura de Greuges a Tarragona per comprovar in situ el «greuge» que pateix la ciutat.