L’Ajuntament de Tarragona adjudica La Guingueta del Parc de la Ciutat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat el servei de coordinació, gestió i execució del projecte La Guingueta. Espai educatiu i familiar per un valor de 60.892,52 euros.

De les tres empreses que han optat a l’adjudicació, TATA IINTI SCCL ha estat la que major puntuació ha obtingut i, per tant, l’escollida per dur a terme les activitats educatives a La Guingueta al Parc de la Ciutat. El contracte té una durada de dos anys.

Des de l’IMET, s’intentarà que aquest mateix mes de novembre ja es pugui posar en marxa tot un calendari d’activitats familiars. El projecte pretén afavorir les relacions socials i prevenir en l’ús excessiu de pantalles.

La consellera d’Educació, Isabel Mascaró, ha destacat que «les activitats familiars que hem realitzat en aquest espai sempre han funcionat molt bé». Per aquest motiu, «des de l’IMET volem impulsar aquestes trobades perquè hi hagi molta interacció social i per donar importància a les competències educatives que s'aprenen en família i aprofitar tots els recursos educatius que ens pot oferir Tarragona com a Ciutat Educadora que és».

L'objectiu principal d’aquest espai és augmentar les oportunitats educatives fora de l’escola, gaudir de l'espai públic en família i afavorir les relacions socials i comunitàries. Es vol, a més a més, que sigui un lloc de referència per al lleure educatiu amb la participació d'entitats i associacions de la ciutat.