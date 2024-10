La productora de ‘La sociedad de la nieve’ participarà al cicle 'Elles Filmen' de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Enguany Tarragona torna a homenatjar la indústria del cinema femení al cicle Elles Filmen enfocant-se en el treball de quatre dones premiades per la seva tasca com a productores dins el món del cinema. Aquestes seran Sandra Tapia, productora de Blancanieves; Valérie Delpierre amb 20.000 especies de abejas; Cristina Huete amb Vivir es fácil con los ojos cerrados; i finalment, Sandra Hermida, productora de La sociedad de la nieve.

La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha volgut destacar que «tenir en compte la dona avui en dia en tots els àmbits professionals, no hauria de ser una excepció, però malauradament ho és» i «des de Tarragona ho fem visible i ho posem de relleu sempre que podem», ha afegit. Amb aquest cicle es presenten professions exercides per dones en el món del cinema, des de la producció, al vestuari, la fotografia o fins i tot la música, en definitiva, passant per tots els àmbits del món del cinema i la cultura en general.

Elles Filmen enguany posa el focus sobre el perfil professional de la productora, aquella persona que roman a l’ombra però que és indispensable perquè una pel·lícula acabi sent realitat. Sota la seva supervisió es duen terme molts processos indispensables en la creació d’un film, com el desenvolupament del guió o la cerca de finançament.

El cicle començarà el proper dilluns, 21 d’octubre amb Sandra Tapia, productora de Blancanieves. Aquesta catalana ha estat treballant amb Pablo Berger, amb qui va guanyar 10 premis Goya el 2013 amb aquest film. A més, també va ser la productora executiva d’As Bestas, guanyadora de 9 Goya el 2023.

El dilluns següent serà el torn de 20.000 especies de abejas, on Valérie Delpierre, productora nascuda a Mònaco, però resident a Barcelona des de l’any 2000; explicarà el seu treball en aquest film i en d’altres projectes. Delpierre acumula premis Goya, Feroz, Gaudí, Biznaga de Màlaga i fins i tot de la Berlinale.

Al novembre serà el torn de dos films mes. El 4, amb Cristina Huete i la projecció de Vivir es fácil con los ojos cerrados. Huete ha produït vint pel·lícules en quatre dècades, principalment dels germans Trueba. Amb Belle Epoque, el 1992 va guanyar el seu primer Goya i també l’Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Elles Filmen projectarà Vivir es fácil con los ojos cerrados, guanyadora de nou premis Goya. El seu director, David Trueba, també participarà en l’acte.

I finalment l’11 novembre La sociedad de la nieve serà el film que tancarà el cicle i on participarà la madrilenya Sandra Hermida, productora de les pel·lícules de Juan Antonio Bayona, entre moltes altres. Junts han treballat en El orfanato, Lo imposible, Un monstruo viene a verme o La sociedad de la nieve.

Com l’any passat, l’Antiga Audiència acull aquest cicle, a les 19h i d’accés gratuït fins a omplir aforament. Totes les pel·lícules es projectaran precedides d’una entrevista presentació amb la productora a càrrec de Tzeitel Puig.