Cent pujades salven la Torre de Sant Simplici

La Torre de Sant Simplici, un antic vestigi medieval del segle XI, situat al cim homònim de Tamarit, finalment serà restaurada després de dècades de deteriorament. Serà gràcies a una línia d’ajudes que la Diputació de Tarragona atorgarà a l’Ajuntament. El projecte inclou una partida de 20.000 euros i s’emmarca dins el pacte pressupostari que el govern municipal i Junts per Tarragona van firmar el novembre de l’any passat.

El monument històric, que havia estat clau en la vigilància de la frontera del Gaià i en la protecció de la costa tarragonina, va captar l’atenció mediàtica gràcies a l’esforç i la perseverança de l’Anna Saballs, una arquitecta i corredora tarragonina que l’any 2022 va iniciar el projecte 100 x Sant Simplici.

Aquest consistia a pujar 100 vegades el turó on es troba la torre, per reivindicar la seva rehabilitació i la protecció del patrimoni local. «Ha estat una molt grata sorpresa. Durant molt de temps semblava que res tirava endavant i ja pensava que tot estava perdut», admet Saballs. «Ha estat un procés llarg, però ara sembla que finalment s’està desencallant», celebra la tarragonina.

Tot i l’optimisme, adverteix que encara queda camí per recórrer. «És una molt bona notícia, però fins que no ho vegi no ho acabaré de creure», afirma. El projecte, explica, podria topar-se amb diversos obstacles, especialment pel que fa a la propietat del terreny, que és privada.

La responsabilitat d’arribar a un acord amb el propietari recaurà sobre l’Ajuntament de Tarragona. «És un tema complicat que ja fa anys que s’arrossega. Sembla que allò sigui terra de ningú», lamenta Saballs. A més, també tem que el procés quedi paralitzat per qüestions polítiques, ja que, apunta, «al cap i a la fi, és una gestió política i, per tant, depèn del govern. És trist, però és així».

Saballs, especialitzada en arquitectura patrimonial, destaca que la Torre de Sant Simplici té un valor que va més enllà de la seva utilitat o estat actual. «Crec que un error molt comú que es comet durant les restauracions és caure en aquesta obsessió d’intentar trobar una utilitat. Aquests edificis no necessiten una utilitat per tenir validesa, simplement formen part del nostre entorn i haurien de ser apreciats tal com són», afirma.

Un projecte a determinar

Segons fonts municipals, la redacció del projecte encara no s’ha iniciat i, per tant, es desconeixen quines són les actuacions que es duran a terme durant la restauració. Saballs, per la seva part, té uns quants suggeriments. «Crec que seria necessari fer un estudi arqueològic de la torre, ja que hi ha documents amb informació contradictòria. També s’hauria de fer una excavació, però no sé si el pressupost ho permetrà», opina l’arquitecta.

«El més probable és que el finançament es destini a la consolidació de la torre i a l’adecentament de l’entorn immediat», explica. Saballs, que durant aquests anys ha estat una de les impulsores principals i imatge del projecte, afirma que li «encantaria poder formar part d’aquest», però que de moment no té cap notícia.

Unir dues passions

Aquesta dedicació per preservar la història local a través de l’esport, explica, neix de la seva experiència universitària. De fet, va ser el seu Treball de Fi de Grau el que es va convertir en el seu projecte pioner on combinava les seves dues passions, l’esport i el patrimoni. «L’objectiu de les rutes és agafar un element patrimonial que està en runes i donar-li un valor al seu entorn. Que la gent passi pel costat i el vegi», explica Saballs.

El seu repte actual és el 100xU, que busca reivindicar i posar en valor 100 elements patrimonials de Catalunya a través de sortides esportives. «Vull intentar recuperar patrimoni que potser no és tan evident. Castells n’hi ha molts, però també hi ha fàbriques, preventoris i balnearis que formen part de la nostra història», apunta.