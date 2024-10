Tarragona celebrarà Halloween amb una rua pel centre de la ciutat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha programat per primer cop una rua de Halloween per al proper dissabte 26 d’octubre. Aquest és el plat fort de tot un seguit d’activitats pensades per a celebrar tant Halloween com la Castanyada. La presentació de la programació de les dues festivitats ha tingut lloc aquest matí al Mercat Central de Tarragona.

Enguany, les dues celebracions arribaran al centre de la ciutat, però també es faran extensives als barris de Sant Pere i Sant Pau, Bonavista, Torreforta i Vall de l’Arrabassada. El primer espectacle que es durà a terme serà el d’animació infantil; La castanyera i el castanyer, dos personatges molt simpàtics que amenitzaran diferents zones de la ciutat. I, en segon lloc, actuarà la batucada Brincadeira i els Cavalls de la Mort. Música, percussió i expressió corporal que omplirà els carrers i les places de ritme.

L’epicentre del programa d’actes tindrà lloc dissabte 26 d’octubre: La castanyera i el castanyer arribaran a les 17.30 hores al tram de la Rambla Nova (davant el Banc d’Espanya). I, a les 19 hores, començarà la Rua de Halloween. Amb batucada, els Cavalls de la Mort, un espectacle sobre Miquistetl i la rua de Carnaval El Dia dels Morts. Els responsables de la rua son la comparsa Disc 45 que, amb la temàtica del Dia dels Morts, va ser la guanyadora del darrer Concurs de Comparses del Carnaval de Tarragona.

El recorregut començarà a plaça Corsini, carrer Canyelles, Rambla Nova (fins el Balcó), Rambla Nova fins els Despullats, carrer Canyelles i la Plaça Corsini de nou.

El mateix dissabte pel matí, d’11.30 a 13.30 hores, a la plaça Corsini i amb inscripció prèvia, es durà a terme el I Concurs de Panellets. Hi haurà dues categories (infantil i adults) i està destinat al públic en general, no professionals del sector. Es tracta d’un concurs que té l’objectiu de fer encara més popular l’acte de la Castanyada i la reivindicació de la cultura catalana a través d’un dels productes més icònics.

El panellet, per ser vàlid pel concurs, haurà de complir amb la recepta bàsica que és: sucre, ou, ametlla. També se li pot afegir patata o bé moniato. Es participarà amb 4 modalitats: Ametlla, Pinyons, Coco i Creatius.

Els actes programats finalitzaran el proper diumenge 27 d’octubre a les 11.30 hores a la plaça de les Lletres Catalanes, amb l’espectacle d’animació infantil La castanyera i el castanyer.

La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha convidat tota la ciutadania a viure aquesta primera Rua de Halloween i el I Concurs de Panellets. «La tradició s’uneix a la modernitat per tal de celebrar al màxim aquesta efemèride». Adan ha explicat que «aquest seguit d’actes són un reclam més que, des de Comerç, anem celebrant per ajudar el comerç de Tarragona, dinamitzar-lo i animar tota la ciutadania a sortir al carrer i viure la festa més tradicional, però també Halloween que no deixa de ser un reclam més».