Repsol i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya digitalitzaran l’Enciclopèdia Castellera

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) i Repsol han ratificat aquest dimecres el seu acord de col·laboració per tretzè any consecutiu, amb la renovació del conveni que les uneix des de 2012. En aquesta ocasió, l’acord es fixa per a un termini de tres anys (2024-2026) i l’aportació de la companyia es destinarà principalment a un ambiciós projecte de digitalització de l’Enciclopèdia Castellera, per fer-la accessible i consultable en línia a través de la pàgina web de la CCCC.

Carles Cortès, president de la Coordinadora, i Javier Sancho, director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, han escenificat aquest dimecres la renovació de l’acord, en un acte que ha tingut lloc al Museu Casteller de Catalunya, a Valls, i en el qual també ha participat el director de Cossetània Edicions i responsable de l’edició de l’Enciclopèdia Castellera, Jordi Ferré.

Aquest projecte de digitalització de l’Enciclopèdia Castellera, que consta d’un total de vuit volums, està previst que es desenvolupi per fases: la previsió és començar aquest 2024 amb els primers quatre volums, i en els dos anys restants de conveni es continuaria amb els altres quatre, a raó de dos per any: els volums 5 i 6 l’any 2025, i els volums 7 i 8 l’any 2026.

El projecte permetrà convertir l’Enciclopèdia en una eina completament digital i oberta, que estarà allotjada a la pàgina web de la Coordinadora de Colles i que serà accessible i consultable amb un sistema, format i facilitats assimilable als que ofereixen les enciclopèdies més populars i utilitzades que existeixen a la xarxa.

Aquest patrocini està alineat amb les funcions i els objectius de la Coordinadora de Colles, que té entre les seves finalitats promoure els castells i els valors del fet casteller, i difondre’n el seu coneixement, i també amb el full de ruta de transformació de Repsol i en especial amb l’esforç de digitalització que està realitzant el Complex Industrial de la companyia a Tarragona. Al mateix temps, reforça el compromís de Repsol amb la societat del seu entorn, amb la cultura tradicional i popular, i en especial amb els castells.

De fet, aquest patrocini del projecte de digitalització tanca el cercle: Repsol ja ha estat el principal patrocinador privat dels 8 volums de la versió impresa de l’Enciclopèdia Castellera (el 8è tot just s’acaba d’enllestir i s’ha presentat aquest octubre) i ara, amb el seu suport a través de la Coordinadora, esdevindrà també l’impulsor de la seva versió en línia.

La vinculació de Repsol amb el món casteller ve de lluny, arrenca l’any 2012, i durant aquest temps, a més de donar suport a la CCCC i d’haver impulsar l’Enciclopèdia Castellera, s’ha fet palès en moltes iniciatives més: la més visible sens dubte ha estat la de patrocinador principal del Concurs de Castells, que es manté aquest 2024.

Però, a més, des del Complex Industrial de Repsol a Tarragona s’ha contribuït a fet possibles projectes com Castells de Ciència de la URV, la pàgina web castells.photo; el llibre Els castells no són de princeses, de Mireia Comas; o l’espai educatiu dins del Museu Casteller de Valls. A més, la companyia manté des de fa anys el seu suport a les colles castelleres de la ciutat de Tarragona i als Pataquers de la URV.

«El món casteller representa valors com el treball en equip, el rigor o el compromís, que també són característics de Repsol i del nostre Complex Industrial. És per això que, en el marc del nostre compromís amb el territori i la seva societat, donem suport al món casteller i, en aquest cas, el volem acompanyar en el seu procés de digitalització», ha afirmat el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho.