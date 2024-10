El PP de Tarragona demana expropiar l’edifici de Ca l’Ardiaca

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona ha demanat iniciar el procediment d’expropiació de Ca l’Ardiaca. El grup ho defensarà amb una moció al ple d’aquest divendres mitjançant per assegurar l’estructura de l’immoble situat al pla de la Seu. Els populars han argumentat que el consistori tarragoní ja ha pagat uns 620.000 euros en accions d’emergència de forma subsidiària perquè la propietat no se n’està fent càrrec. Des de les portes de l’edifici, la portaveu del PP tarragoní, Maria Mercè Martorell, ha lamentat l’estat de decadència de l’edifici, que aquest any ha perdut part del sostre. També ha alertat als propietaris que hauran d’afrontar «indemnitzacions o sancions» pel bé patrimonial malmès.

La moció demana, a més, que s’expressi el rebuig per la situació de l’edifici, que s’asseguri i es consolidi més l’estructura i que el consistori col·labori amb la resta d’institucions per a la conservació, el coneixement i la divulgació.

A més, els populars exigeixen una catalogació urgent dels béns patrimonials de Ca l’Ardiaca, que siguin d’accés obert i que es desenvolupi un estudi envers l’afectació que puguin tenir els edificis del carrer Merceria.