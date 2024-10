El plenari de Tarragona aprovarà una pujada del 43% de la tarifa del clavegueram

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell plenari de l’Ajuntament de Tarragona aprovarà aquest divendres un augment del 43% de la tarifa del clavegueram. La pujada, que s’inclou en la factura de l’aigua, ve derivada pels treballs de renovació del clavegueram, en alguns casos molt urgents, arreu de la ciutat. En total, l’increment a la factura de l’aigua serà d’un 6,7%.

La quota del servei passarà de costar 1,82 euros el bimestre a 2,6 euros el bimestre, segons la proposta de dictamen que presentarà el govern municipal a la resta de grups, a la qual ha tingut accés el Diari Més. Portat a la pràctica, en el cas d’una parella que visqui en un pis petit, que consum uns 12 m3 el bimestre, l’impacte sobre la factura serà d’un 40%. La factura d’aquest primer tram passarà de 0,19 euros el m3 a 0,28 el m3.

El segon tram, que seria el cas de quatre persones que visquin en un pis gran, amb un consum d’uns 24 m3 el bimestre, l’impacte sobre la factura serà d’un 30%. La tarifa d’aquest segon tram canviarà de 0,24 euros el m3 a 0,35 el m3. En el cas d’aquelles persones que visquin en un unifamiliar o xalet, que tinguin un consum d’uns 32 m3 bimestrals, l’impacte sobre la factura serà d’un 45%.

40% als comerços

Per últim, en els casos d’aquells immobles que consumeixin més de 32 m3 el bimestre, la seva factura del clavegueram passarà de 0,67 euros el m3 a 0,97 euros el m3. Cal destacar que en unitats de convivència de cinc o més membres, el segon i el tercer tram s’ampliaran en 3 m3 per persona i mes. Respecte a immobles industrials, comercials o d’altres usos, la pujada a la factura serà d’un 40%.

D’aquesta forma, es preveu dotar Ematsa del múscul financer suficient per a renovar 31 quilòmetres de clavegueram a la ciutat en els pròxims vuit anys. Uns treballs que ja han començat en alguns carrers. La inversió prevista per la companyia pública és de 16 milions d’euros. Les noves estructures que s’estan instal·lant al subsol poden arribar a tenir una vida útil de 100 anys.

La tasca d’Ematsa no finalitzarà en aquest punt, sinó que es farà càrrec dels treballs de reparació o reposició dels elements de la xarxa pública de propietat municipal. El govern municipal també portarà al ple de divendres un dictamen per a canviar les competències d’Ematsa. El canvi habilitarà la companyia pública a fer una sèrie de treballs complementaris tant en els casos on s’utilitza el sistema de mànega continua com en els casos on s’ha d’obrir rasa.

Usos sense aigua potable

Per últim, el consell plenari haurà de validar divendres un canvi en el conveni amb Ematsa. En aquest cas, es tracta d’autoritzar la companyia a proveir i distribuir aigua no potable. La transformació es vol dur a terme per a aprofitar les aigües no potables per als usos municipals permesos, preservant l’aigua potable per a la població. Un informe de l’Ajuntament recorda que es disposa dels equips per a transportar l’aigua dels pous de Soler-Bas i la Boella.