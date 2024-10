Esperanza Sebastián: «Hem normalitzat l’estrès i qui demana ajuda és perquè està desesperat»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Vivim estressats. I el pitjor és que ho hem normalitzat. Preocupada per aquesta situació i amb una ferma vocació d’ajudar als altres, la tarragonina Esperanza Sebastián, professora i pedagoga per vocació, va decidir eixamplar els seus coneixements en l’àmbit del coaching, el mindfulness i les tècniques de relaxació per a ensenyar a conviure amb l’estrès i gestionar-lo en positiu. Autora de la trilogia de llibres de desenvolupament personal Acaricia tu mundo, parlem amb ella per a saber com lidiar amb l’estrès.

—Gestió positiva de l’estrès. Es podria dir que en els temps que vivim tothom ho necessita.

—Efectivament. Ens hem acostumat a sostenir uns nivells molt elevats d’estrès i ho hem acabat normalitzant. I ens resignem dient «és el que toca». O posem la gran excusa: «No tinc temps». Això fa que la gent, en general, no busqui ajuda per a aprendre a gestionar l’estrès que l’envolta i, qui acaba acudint a un professional, és perquè es troba en una situació molt desesperada.

—Què podem fer per trobar temps i baixar revolucions?

—El temps és el que és. Els dies tenen 24 hores per a tothom. Ara bé, depèn de com organitzis aquest temps trobaràs temps per a tu o no. I la clau és saber prioritzar. A la feina, quan tenim un moment per parar, desconnectem del tot o agafem el mòbil? Aquesta mena de decisions són les que marquen la diferència. La veritat, però, és que és difícil canviar la mentalitat i moltes vegades fins que no es viu una situació extrema o excepcional, com per exemple una malaltia greu, no s’acaba de prendre consciència de la necessitat d’afluixar el ritme i cuidar-nos. L’ideal, però, seria no haver d’arribar fins aquests extrems per a adonar-se’n.

—Per aquelles persones que vulguin aprendre a gestionar l’estrès que els envolta, què els recomana?

—No podem començar la casa per la teulada. S’ha de començar amb coses senzilles, com ara, a la feina, aturar-se uns minuts cada parell d’hores i fer unes respiracions conscients. La respiració conscient és una de les tècniques que més ajuda a relaxar-se. És com un reset que ens ajuda a reprendre l’activitat amb molta més concentració. Després, es poden començar a fer meditacions curtes i a mesura que s’hi va habituant ja poden ser més llargues. El ioga o l’esport també ajuden molt, però ens ha de servir per desconnectar veritablement. Si ens ho posem com una obligació, en lloc d’ajudar-nos, encara ens generaran més estrès.

—Finalment, quins serveis ofereix?

—Imparteixo tallers grupals de relaxació. També ofereixo la possibilitat de fer cursos online, però, principalment el que faig són sessions individualitzades. En elles, treballem dos vessants. Una que és la part psicoeducativa, per identificar què ens passa i aprendre a gestionar les emocions que ens desperta. I la segona part, que és més pràctica, d’aprenentatge de tècniques de relaxació, per a reduir els nivells d’estrès i viure amb més benestar.

Més informació sobre la gestió positiva de l’estrès i els seus serveis a www.esperanzasebastian.com