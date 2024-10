La Tardor Literària de Tarragona ret homenatge a Vicent Andrés Estellés

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova edició de la Tardor Literària arriba a Tarragona per oferir més de 80 activitats al voltant de la literatura durant els mesos d’octubre, novembre i desembre. Enguany, el cicle vol destacar la figura del poeta valencià Vicent Andrés Estellés amb motiu del centenari del seu naixement.

És per això que s’han programat diverses activitats per reconèixer i divulgar la seva figura, tant des de la Casa de les Lletres de l’Ajuntament de Tarragona com des d’altres institucions i entitats, principalment durant aquest mes d’octubre.

Dins dels actes, aquest divendres dia 18 el Teatre Tarragona acull l’espectacle La Veu que mai s’oblida, amb amb Raquel Sànchez i Takiri Art Company, un homenatge a Vicent Andrés Estellés, en coproducció amb la companyia Takiri Art Company, amb dansa, teatre i música en directe per explicar la vida i obra d’Estellés des del punt de vista de la seva filla Carmina. Tota la música són els seus poemes musicalitzats i interpretats en directe.

També dins del Centenari Estellés, el 26 d’aquest mes d’octubre es farà una ruta literària al voltant de l’obra d’aquest autor amb guió i narració de Jesús Figueres Jové i lectura de textos a càrrec de l’APELLC.

El dia 30 d’octubre, hi haurà conferència commemorativa a càrrec de Josep Ballester, escriptor i catedràtic del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura a la Universitat de València al Serveis Territorials de Cultura.

Finalment, la Biblioteca Pública oferirà una exposició de sis plafons que narra la vida i l’obra de Vicent Andrés Estellés. Una mostra divulgativa creada amb la voluntat de convidar una àmplia franja d’edat de públic a endinsar-se en la figura de l’autor. Amb una sèrie d’imatges i documents, aquesta pretén acostar-se a la vida del poeta i entendre el marcat context social que va haver de viure durant els anys de producció dels seus principals títols.

L’activitat de La Casa de les Lletres

Entre els actes més destacats i impulsats per la Casa de les Lletres en aquesta edició, es troben els cicles habituals Zona Drama, que oferirà el 19 d’octubre al Centre Cultural Antic Ajuntament la lectura dramatitzada de fragments del llibre Antoni de Martí i Franquès, el savi català, de Joan Carles Blanch, a càrrec de l’actor Fermí Fernàndez.

Aquest dijous dia 17, la capella de Santa Tecla la Vella acollirà la tercera edición de les Nits Literàries en espais patrimonials, de la mà de l'actor i presentador Fermí Fernàndez, que guiarà els assistents a través de la foscor, juntament la música de Raül Contreras. L’acte comptarà, amb les intervencions d’Adrià Targa, Coia Valls i Martí Sales. També acompanyaran als assistents les narracions d'autors que han evocat la foscor en els seus textos i, dels quals, en celebrem enguany la commemoració, com Joan Salvat-Papasseit, Vicent Andrés Estellés, Montserrat Vayreda, Àngel Guimerà o Víctor Balaguer.

El 8 de novembre, torna el cicle Tarrorífic, un viatge al món de Mary Shelley i la seva obra, amb un dels grans monstres de la literatura.

El 12 de desembre, la poesia d'Adrià Targa protagonitzarà les Veus de Poeta, que enguany farà un recorregut per la seva obra fins arribar a l'Acròpolis.

La Casa de les Lletres segueix oferint el Raconet Lector, amb contacontes adreçats a infants de 3 a 8 anys; així com el cicle de lectura NORAI, històries a la fresca...; i el taller actiu d’escriptura amb la novel·lista tarragonina Elena Moya, creadora i directora del Festival Literari de Morella i autora de Los olivos de Belchite, La Maestra Republicana, La Candidata o La otra orilla, vinguda des de Dublín expressament per al curs.

Espectacles, cinema i conferències

En aquesta Tardor Literària destaquen espectacles com ara Salva Mars Cirkus, una obra mediambiental d'humor, plena d'emocions que interpel·la sobre les maneres que tenim de veure i viure la mar, els residus i els rols de gènere. L’espectacle forma part de la 14a edició del cicle La mar bressol de contes. Contes des del bressol que tindrà lloc del 20 d’octubre al 21 de noviembre, adreçat al públic familiar.

He vingut com vosaltres, del cel, de la mà d’Anna Macau, presenta aquesta peça de dansa contemporània per un ballarí que proposa un recorregut per la vida i l’univers de l’Àngel Guimerà a partir de la seva obra literària.

Finalment, La Polpa, trobada escriptors de perifèries, ressaltarà Tarragona com una de les capitals de les robustes perifèries literàries catalanes. Aquestes perifèries són la reserva de combustible que la Literatura Catalana ha consumit per continuar funcionant sempre, però no ha estat posada en valor.

La Biblioteca Pública oferirà per la seva banda la projecció del film Fritzi. Un conte revolucionari, una pel·lícula emocionant que retrata la caiguda del mur, a l’Alemanya de l’Est, des de la perspectiva d’una nena de dotze anys. Dirigida per Matthias Bruhn, Ralf Kukula. El film s’exhibeix també amb subtítols per a fomentar la lectura i fer-lo accessible a infants amb dificultats auditives.

La Tardor Literària comptarà també amb conferències com la que farà Jordi Martí Font al voltant de la figura i de l’obra de Joan Salvat-Papasseit,, tant poètica com en prosa, destacant la traducció al català de Fum de fàbrica i l’obra completa, que conté els sis llibres de Salvat-Papasseit, l’obra esparsa i els poemes en castellà. La xerrada també donarà a conèixer els aforismes que Salvat-Papasseit va publicar a Un enemic del poble amb el títol de Mots-propis.

La Tardor Literària és fruit de la tasca dels agents literaris de la ciutat, entre d’altres Biblioteca Pública, Serveis Territorials de Cultura Generalitat, Biblioteca Pepita Ferrer, les llibreries de la ciutat, Càtedra Baixeras – URV, Òmnium Cultural, APELLC, Ateneu de Tarragona, Escola de Lletres, Centre Cultural Antic Ajuntament, Museu del Port i el Centre de les Cultures i la Solidaritat: La Casa del Jardí.