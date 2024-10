Premien un projecte de la URV d’avaluació d’anglès per a persones amb discapacitat intel·lectual

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un projecte de doctorat industrial de la URV amb la Fundació Onada té com a objectiu dissenyar una prova de nivell d’anglès adaptada a persones amb discapacitat intel·lectual. La iniciativa ha estat reconeguda amb el segon premi de la categoria Impactful Research of the Year, dels Triple E Awards.

A l’actualitat no existeix cap examen oficial que avaluï la competència en llengua estrangera adaptada a persones amb necessitats especials, ja que el procediment i els materials de prova no estan pensats per a aquest col·lectiu.

El projecte l’han impulsat Jonathan Michael Hancock Pidgeon, que està fent el doctorat industrial a la URV; Mar Gutiérrez-Colón, professora del Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys de la URV i Yolanda Roure, responsable de la Fundació Onada. Té per objectiu crear el primer examen oficial d’anglès adaptat per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Aquest projecte innovador pretén donar resposta a la manca d’eines d’avaluació lingüística adaptades a persones amb necessitats educatives especials. La recerca inclou la implementació d’una metodologia d’ensenyament personalitzada i adaptada a les capacitats d’aquest col·lectiu, amb l’objectiu final de crear un test d’anglès que compleixi els estàndards del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER).

El premi reconeix la contribució d’aquest projecte al foment de la inclusió social i laboral, proporcionant a les persones amb discapacitat intel·lectual eines per millorar la seva formació i oportunitats professionals. Gràcies al suport del Pla de Doctorats Industrials, aquesta iniciativa no només busca innovar en l’àmbit educatiu, sinó també reduir la bretxa laboral, com es destaca en l’estratègia de la Comissió Europea per als drets de les persones amb discapacitat (2021-2030).

La Fundació Onada és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Tarragona, dedicada a millorar la qualitat de vida i la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental. Fundada l’any 1988, Onada s’ha consolidat com un referent en la comarca del Tarragonès, proporcionant serveis formatius, laborals i d’atenció personalitzada per fomentar l’autonomia i la plena integració social. Amb una clara missió de potenciar la inclusió de col·lectius vulnerables, la fundació col·labora en projectes innovadors, com el Doctorat Industrial, per facilitar oportunitats d’inclusió educativa i laboral.

Els Triple E Awards són un reconeixement global a l’emprenedoria i el compromís en l’educació superior, destacant l’impacte de les universitats en les seves comunitats i ecosistemes. Són els primers premis centrats en la missió social de les institucions acadèmiques, premiant projectes que promouen el canvi en àmbits com la innovació, l’emprenedoria, i el compromís amb la societat. Organitzats per regions (Amèriques, Europa, Àfrica, i Àsia-Pacífic), els Triple E Awards seleccionen finalistes a través d’un rigorós procés d’avaluació, amb cerimònies celebrades a ciutats com São Paulo, Lisboa i Kuala Lumpur.

Aquest premi internacional subratlla el compromís dels Doctorats Industrials amb projectes d’alt impacte social i la col·laboració de la Fundació Onada per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual.