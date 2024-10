L'Espai Jove Kesse acull la XX Mostra d’Art Jove de la Conca de Barberà

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La XX Mostra d’Art Jove de la Conca de Barberà aterra a l’Espai Jove Kesse amb l’obra pictòrica de l’artista Clàudia Carbó. Es tracta del projecte intercomarcal Hexàgon d’Art jove, impulsat pels Serveis de Joventut de la demarcació de Tarragona i en el qual hi participa la conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona i l'Oficina Jove del Tarragonès.

Aquest matí, el conseller de Joventut de l'Ajuntament, Guillermo García de Castro, acompanyat de la consellera de Cultura i Joventut del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Núria Forn, i la coordinadora Territorial de Joventut a Tarragona, Carmina Blay han inaugurat l’exposició.

Segons ha explicat el conseller García de Castro, «la importància d’acollir als nostres espais projectes com aquest recau en la visibilitat de l’obra dels artistes joves que participen en les exposicions comarcals i que s’aconsegueix gràcies a l’itinerància i l’intercanvi d’artistes entre les diferents comarques que en formen».

El conjunt de l’obra d’aquesta jove pintora sorgeix de l’interès per l’ambigüitat d’espais, objectes o escenes derivades d’un estat d’ànim com el dol, o estats físics com la miopia, que interfereixen en la percepció de la realitat. L’autora utilitza principalment imatges de la seva infància d’escenes i moments que no recorda i mira de recrear i apropiar-se del record pintant la sensació, alterant elements i barrejant realitat i ficció; d’aquesta manera apareixen obres que brollen entre la figuració i l’abstracció en funció de la nitidesa del record.

La XX Mostra d’Art Jove de la Conca de Barberà es pot visitar des d’aquest mateix dimarts dia 15 i fins al 29 d’octubre, de dimarts a dissabte de 16.30 a 20.30 h a l’Espai Jove Kesse.