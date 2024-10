La Jove de Tarragona viatja a Brussel·les per apadrinar la primera colla castellera belga

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Colla Jove Xiquets de Tarragona serà aquest cap de setmana, del divendres 18 al diumenge 20 d’octubre, a Brussel·les. Els de la camisa lila tornaran a fer un viatge internacional per primer cop en una dècada -el 2015 van fer castells a Milà- i ara visitaran el cor d’Europa.

I no per un motiu qualsevol, sinó que serà per participar a la diada del bateig dels Mannekes de Brussel·les, una colla formada el passat mes de febrer i que ara s’estrenarà a plaça amb camisa groga. Les altres dues colles padrines dels Mannekes són els Castellers de Sant Cugat i els Minyons de Terrassa. L'apadrinament serà a la plaça més famosa de la capital de Bèlgica, la Grand Place, el dissabte 19 d’octubre a les 16h.

Estrets vincles lliguen totes dues colles, l’origen d’aquesta relació que s'escenificarà a la ciutat belga. Els Mannekes, que han nascut sota el paraigües del Casal Català de Brussel·les, ja compten actualment amb un centenar de membres. Bona part són catalans residents a la ciutat, tot i que també han aconseguit aplegar belgues, italians, hongaresos i polonesos, entre d'altres nacionalitats.

No serà la primera vegada que la Colla Jove Xiquets de Tarragona farà castells a Brussel·les. Durant els anys 90, els tarragonins van viatjar molt sovint i van ser a la capital europea el 1991. Aquell cop hi va fer castells de 7. Enguany hi desplaçarà més de 200 castellers i, a banda de l’actuació castellera, tenen pensat un cap de setmana on les activitats socials prendran el protagonisme, amb diverses propostes programades, com visites guiades o un sopar i una festa de germanor amb els Mannekes.

Amb tot, els Mannekes de Brussel·les seran la cinquena colla que apadrina la Jove de Tarragona. El 1988 va ajudar a fer els primers passos als Xiquets del Serrallo, que en aquell moment esdevenia la tercera colla de la ciutat. Va haver d’esperar fins al 2013 per tornar a apadrinar una altra formació: serien uns Brivalls de Cornudella que, refundats després de desaparèixer, havien estat padrins de la Colla Jove quan aquesta es va crear el 1979. Més tard, el 2015, els de la camisa lila van apadrinar els Castellers de Tortosa i, el 2016, els Castellers of London.