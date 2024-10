La 3a edició del festival Tarragona Juga es trasllada al Palau Firal i de Congressos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de setmana del 9 i 10 de novembre se celebrarà la 3a edició del Tarragona Juga, el festival de jocs de taula de la ciutat organitzat per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET)i l’associació Tarragona Juga. Aquesta edició tindrà lloc al Palau Firal i de Congressos.

L’esdeveniment té l’objectiu de reivindicar el joc de taula com a oportunitat educativa i com a activitat social i cultural per a totes les edats, oferirà un ampli ventall de formes de jugar. Concretament es plantejaran més de 50 propostes de joc diferents durant tot el cap de setmana. I, a més, una setmana abans es començaran a realitzar activitats prèvies als Centres Cívics.

El festival serà una mostra de jocs de taula dinamitzada per les diferents associacions, entitats i clubs participants i se celebrarà el dissabte 9 de novembre de 10 h a 20.30 h; i diumenge 10 de novembre de 10 h a 14 h.

Entre les activitats destaquen els jocs infantils i familiars, partides de rol, escape rooms, sorteigs, torneigs, demostracions de novetats i presentació de prototips de jocs a càrrec dels seus propis creadors. Hi haurà un espai exterior amb jocs de fusta i altres activitats pensades per a un públic més infantil i familiar.

L’entrada al festival és lliure i gratuïta, però hi ha algunes activitats puntuals que requereixen inscripció prèvia a tarragona.cat/tgnjuga per qüestions d’aforament com és el cas de les partides de rol, l’escape room, alguns tornejos o els tallers.

Novetats de la tercera edició

Entre les novetats d’enguany hi ha l’Scrabble gegant; una partida de rol per a persones amb discapacitat visual o un taller de pintura de miniatures. A més, l’Associació Sense Barreres, a través de Capacitats Diverses, aporta un parxís adaptat.

També participen diverses botigues que, per una banda, tindran els seus propis dinamitzadors i podran ampliar l’espai de joc i, per l’altra, permetran que els assistents puguin comprar aquells jocs que han provat. També s’oferiran espais de restauració amb un bar a l’interior i dos foodtrucks a la zona exterior.

La consellera d’Educació, Isabel Mascaró, ha destacat que «després de l’exitosa edició de l’any passat es va valorar no només un canvi d’ubicació per poder acollir més propostes i més participants, sinó també perquè el festival es converteixi en una fita de ciutat i en una cita referent al calendari de jocs de taula moderns de Catalunya i més enllà.».

Des de l’IMET s’aposta per un festival humanitzat superant barreres arquitectòniques i fent-lo accessible, delimitant zones per colors. Es treballa perquè a cada edició s’hi pugui encabir diferent tipologia de jocs perquè tothom, sense diferències, hi pugui jugar.

La consellera ha apuntat que «els jocs de taula són una molt bona alternativa a les pantalles. I hem de treballar per un desenvolupament infantil allunyat de les pantalles».

Enguany el festival s’ha organitzat amb la col·laboració de clubs i associacions de la ciutat (Associació Cultural i Lúdica Club Diògenes; AJRET-Associació de Jugadors de Rol i Estratègia de Tarragona; Club de Bridge de Tarragona); i també d’altres ciutats del territori (Reus, Valls), centres educatius (Institut Torreforta i Institut Vidal i Barraquer). A més, comptem amb la participació de divulgadors d’aquesta afició locals com AYAJuegos i LaTaulaPlana. Tots ells, juntament amb la mateixa Associació TGN Juga, aporten voluntaris i voluntàries que explicaran els jocs de taula al públic assistent.