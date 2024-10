La redacció del projecte de la Ciutat de la Justícia es licitarà al març

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, durant la seva primera visita institucional a l’Ajuntament de Tarragona ha anunciat l’impuls definitiu a la Ciutat de la Justícia. La consellera Romero ha donat a conèixer que el març de 2025 es licitarà el projecte i ja no tindrà aturador fins a la inauguració definitiva.

El pressupost del nou Fòrum Judicial de Tarragona s'incrementarà en 20 milions d'euros, passant de 70 MEUR a més de 90. Així ho han anunciat la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, després de mantenir una reunió a l'Ajuntament. Han argumentat que l'increment respon a una «actualització» de la pujada de preus, així com a la «reestructuració» de l'equipament per ampliar-lo i que «no es quedi petit un cop s'inauguri», tal com exigien des del sector. Viñuales, però ha subratllat que la inversió és «susceptible de ser canviant» i, per tant, la xifra podria variar en els pròxims anys.

La visita de la consellera a l’Ajuntament també ha servit per ratificar els acords compromesos durant la reunió del passat divendres de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau. «Amb la visita de la consellera Alícia Romero reafirmem les bones relacions entre l’Ajuntament de Tarragona i la conselleria d’Economia, una àrea clau», ha remarcat l’alcalde Viñuales.

Per la seva part, la consellera Alícia Romero ha manifestat que «Tarragona és una ciutat amb ànima i amb un ric patrimoni històric i que exerceix un lideratge indiscutible. El Govern vol treballar conjuntament amb els ajuntaments per tirar endavant projectes com la Ciutat de la Justícia o el trasllat de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica a la Tabacalera. Hi haurà inversió a l’ICAC. Al pressupost de l’any vinent ja hi haurà diners per la redacció del projecte i, ha anunciat la consellera, que seguirà el Govern posant recursos fins a la licitació i construcció final».

La consellera també ha manifestat la seva voluntat de «continuar treballant en projectes que té el territori en l’àmbit químic». De fet, després de la reunió institucional a l’Ajuntament de Tarragona, tant la consellera Romero com l’alcalde Viñuales s’han traslladat a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ-CERCA pel lliurament dels premis BASF-ICIQ.