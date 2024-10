El PP de Tarragona exigeix a l’alcalde que abaixi els impostos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha reclamat menys impostos i més Tarragona. La consellera popular ha exigit a l’alcalde que abaixi els impostos, i més després del desastre de l’any passat, quan s’assegurava que la ciutat estava en fallida. «Van apujar tots els impostos fa un any, i ara parlen de congelació: ens estan enganyant».

El PP ha recordat que Tarragona és la tercera ciutat d’Espanya on es paguen més impostos. «Només per viure a Tarragona, cada tarragoní i tarragonina paguem 917 euros d’impostos, això són uns 250 euros més que el que es paga en altres ciutats de la mateixa mida», ha expressat Martorell.

La consellera ha denunciat que el govern socialista, amb la resta dels seus aliats: Junts, En Comú Podem, els ex de Vox i, també, ERC, que va donar suport al pressupost de Viñuales l’any passat, han fet incrementar tots els impostos. «Els tarragonins paguem més impostos que ningú amb qui ens podem comparar. Els tarragonins paguem més impostos amb Viñuales i amb el Partit Socialista», ha indicat Martorell, qui ha recordat que es va incrementar l’IBI un 7,4%, la brossa un 12%, l’impost sobre les construccions un 33%, la taxa de les terrasses un 20% i l’IBI dels pisos buits un 150%.

El grup municipal ha explicat que, després de 485 dies de Viñuales a l’alcaldia, la ciutat està pitjor que mai i amb pitjors serveis. «Nosaltres proposem abaixar els impostos; apostar per l’espai públic, que sigui impecable; arreglar la situació de la neteja i llogar maquinària fins que es resolgui el problema del nou contracte; apostar per la seguretat amb les 5 noves comissaries de proximitat, per prevenir; i potenciar el turisme com a motor econòmic destacat de Tarragona», ha manifestat la consellera.

D’aquesta manera, el Partit Popular exigeix una baixada dels impostos per tornar al punt de sortida de l’any passat i iniciar el camí cap a la recuperació econòmica de la ciutat. «Des del carrer, solucionem els problemes reals dels tarragonins i tarragonines», ha conclòs Martorell.