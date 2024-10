Un llibre tarragoní entre els millors del món, segons l’International Youth Library de Munich

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El llibre RIMA, amb text de Joan Rioné sota heterònim de Rima Batruni i il·lustracions d'Alba Domingo, ha estat guardonat amb el prestigiós reconeixement internacional The White Ravens de l’International Youth Library de Munich.

RIMA forma part d'una sèrie de llibres de la família Batruni (NAÏM i TORTUGA) publicades per l'editorial amb seu a Tarragona, Piscina, un petit oceà. L’editorial està especialitzada en llibres per a tots públics i estretament unida al grup de Teatre Genovesa Narratives Teatrals que treballa pel mateix tipus de públic.

Cada any un jurat d'experts en literatura infantil i juvenil de l’International Youth Library seleccionen títols publicats arreu del món que poden ser d'interès especial per a un públic internacional per la seva qualitat. La selecció es pot veure al web així com en un espai destacat a la Fira del Llibre de Frankfurt i a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya.

Es tracta d'un catàleg format per 200 títols (procedents de més de 50 països i escrits en 40 llengües diferents), publicats recentment i que, per les característiques (temàtica, innovació artística, estil literari, disseny...), mereixen ser destacats a nivell internacional. L’elecció dels llibres, entre els milers i milers que rep cada any la biblioteca amb seu a Múnich, la fan 20 especialistes en literatura infantil i juvenil. Es tracta d’un reconeixement de gran prestigi.