Disminueixen un 29% els delictes il·lícits penals comesos a les platges tarragonines respecte 2023

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha fet una valoració positiva de la campanya de platges 2024, que es va iniciar el 17 de juny i va concloure el 8 de setembre. Els resultats de la campanya «reflecteixen una gestió activa i orientada a la seguretat, amb una millora notable en àmbits clau com la protecció ambiental, la seguretat viària i la reducció d'il·lícits penals».

En comparació a l’estiu del 2023, enguany hi ha hagut una disminució molt significativa del 29% dels il·lícits penals comesos a les platges durant aquest període de temps, s’ha passat de 87 a 62. Pel que fa a les incidències, a la platja del Miracle és on se n’ha enregistrat més, seguida de la Llarga, la Savinosa, l’Arrabassada i la Móra. Precisament, totes aquestes són les platges que reben un major nombre d’usuaris durant la temporada d’estiu.

L’alcalde de Tarragona i conseller de Seguretat Ciutadana, Rubén Viñuales ha destacat que «aquesta campanya de platges era especialment important perquè era la primera que s’afrontava des de la reestructuració del cos policial i n’hem d’estar molt satisfets». En aquest sentit, ha afegit que «la Guàrdia Urbana ha ofert un servei integral de vigilància dels 15 km del litoral, desenvolupant tasques que tenien un doble objectiu, com és el de vetllar per la seguretat a les platges i alhora, contribuir també a mantenir la qualitat de vida dels tarragonins i dels visitants».

Per la seva banda, l’Intendent de la Guàrdia Urbana, Manel Vázquez, ha afirmat que «hi ha hagut un augment del patrullatge a peu a les platges i s’han intensificat els esforços en tots els àmbits que s’emmarquen en aquest operatiu, com la mobilitat, el control del medi ambient i la seguretat ciutadana i també s’ha incrementat la col·laboració amb els diferents serveis com Protecció Civil, Creu Roja o Salvament Marítim».

En aquesta campanya s’ha registrat un creixement de les actuacions en control de trànsit (+34%) i estacionaments (+57%). Destaca l’increment de denúncies del 247% per preservar les places reservades a persones amb mobilitat reduïda.

Pel que fa al medi ambient, la Guàrdia Urbana ha incrementat les seves accions com la protecció del medi natural (+222%), la contaminació (+150%), i les actuacions en abocadors il·legals (+200%). A tot això, cal apuntar que s’han realitzat dos operatius específics de control i preservació de l’entorn natural protegit del Bosc de la Marquesa, coincidint amb Sant Joan i l’Assumpció, utilitzant tots els recursos disponibles com la Unitat de dron i la Unitat Muntada i han comptat també amb la col·laboració d’altres cossos policials i de seguretat.

Una altra dada a remarcar és la forta reducció de les actuacions policials en neteja de platges (-83%), això indica una disminució en la quantitat de residus generats pels usuaris que són abocats fora dels llocs habilitats i, per tant, es llegeix com un senyal positiu pel que fa a la conscienciació sobre la necessitat de mantenir les platges netes.

En l’àmbit de l’aplicació de les Ordenances Municipals hi ha hagut un augment en identificacions(+43%), en infraccions d'ordenances municipals (+58%) i en controls de conductes incíviques (+483%), tot plegat confirma una major atenció per part de les dotacions de platges de la Guàrdia Urbana en la preservació de l’ordre públic i la convivència en aquest entorn.