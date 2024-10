Denuncien l'estat del passeig de les Palmeres de Tarragona

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El passeig de les Palmeres és un dels espais més emblemàtics de Tarragona. L'escenari del balcó de Tarragona, a tocar de l'artèria principal de la ciutat, la rambla Nova, i amb l'amfiteatre romà als seus peus, és una de les vies més transitades i turístiques de la ciutat.

Tanmateix, el seu estat actual no convenç bona part dels tarragonins, que es queixen de la seva degradació i falta de neteja. Un usuari d'X (abans Twitter) ha fet un fil denunciant diferents desperfectes que ha trobat en aquest punt de Tarragona.

El primer punt de la denúncia és l'estat del paviment. En un vídeo es poden observar diferents desperfectes amb moltes rajoles trencades o desgastades i amb molts excrements de coloms i ocells en alguns punts.

El fil ensenya l'estat d'un focus del passeig que es troba rebentat. També ensenya l'estat d'una rampa, que es troba amb múltiple vegetació que hi aflora per la falta de cura de l'espai i ennegrida per la falta de neteja.

El fil segueix denunciant l'estat de paviment amb diverses rajoles i parts trencades que poden provocar caigudes i relliscades. Finalment, tanca amb el lamentable estat d'un banc amb incomptables cagades de coloms.

Els usuaris recriminen la «deixadesa» d'aquest espai tan emblemàtic de Tarragona i reclamen a l'Ajuntament mesures per tractar de recuperar la millor versió d'un dels espais més visitats i concorreguts de la ciutat.