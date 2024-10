Creu Roja Tarragona recaptarà fons per reduir la soledat no volguda amb un sopar solidari

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Creu Roja a Tarragona celebrarà el 2n Còctel-sopar solidari el proper 18 d'octubre a l'Hotel Gran Regina de Salou amb l'objectiu de recaptar fons per als seus projectes adreçats a combatre la soledat no volguda entre les persones grans a la província de Tarragona.

La vicepresidenta provincial de Creu Roja Tarragona, Marina Peláez, ha destacat la importància d'aquest acte solidari i ha subratllat la necessitat de conscienciar la població i empreses sobre la soledat que pateixen moltes persones grans. Segons Peláez, «la soledat no volguda és una de les problemàtiques més greus que afecten la gent gran a la nostra societat, i amb aquest esdeveniment volem contribuir a canviar aquesta realitat».

Les inscripcions per al sopar es poden fer a través del següent ENLLAÇ. A més, s’ha habilitat un «Cobert 0» per aquelles persones o entitats que vulguin fer un donatiu, però no puguin assistir.

Més d'11.000 persones ateses a Tarragona

Els programes de la Creu Roja enfocats a la gent gran han demostrat un impacte significatiu en la reducció de la soledat no volguda amb iniciatives de connexió social i prevenció de la soledat, que inclouen tallers, visites domiciliàries i activitats en grup. Aquests programes tenen com a objectiu proporcionar suport emocional i crear vincles sòlids per trencar l’aïllament social de les persones grans.

Giménez ha destacat també la importància de les xarxes de suport que es creen dins d'aquests projectes: «Intentem que la gent gran senti que no estan sols, oferint-los no només suport emocional, sinó també una xarxa social que els fa sentir vius i útils. La tecnologia pot ser una eina útil, però són les relacions humanes les que realment fan la diferència». A més, ha explicat que actualment s'atenen al voltant d'11.000 usuaris, incloent-hi els que reben servei de teleassistència i trucades de seguiment, tot amb l'objectiu de prevenir la soledat i millorar la seva qualitat de vida.