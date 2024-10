Condemnat a Tarragona a pagar 201.000 euros a Vodafone per una estafa telefònica

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Tarragona ha condemnat un home a pagar una multa d'uns 1.743 euros i una indemnització de 201.950,12 euros per participar en una estafa telefònica, entre l'abril i l'agost de 2010. El condemnat és un dels set acusats d'un delicte continuat d'estafa i d'un altre d'associació il·lícita. La resta dels investigats no s'han presentat aquest dilluns al judici i es troben en situació de cerca i captura.

Segons el fiscal, el condemnat va aprofitar la seva situació de treballador d'un establiment a Tarragona per donar d'alta diverses línies de telèfon falsejant intencionadament les dades personals de clients reals, sense el seu consentiment. Conjuntament amb els altres processats van defraudar 201.950,12 euros a Vodafone S.A.U.

Segons el ministeri públic, un cop donats d'alta els telèfons, els números eren utilitzats pels acusats, els quals feien trucades massives a telèfons internacionals i de tarifació addicionals ubicats a Espanya o a l'estranger a través d'empreses que regentaven. Així, aconseguien un «benefici a costa del perjudici» de l'operador Vodafone.

«Els números de tarifació addicional pertanyen a operadores de telefonia, la gestió de la qual cedia a una segona empresa, que a la vegada, cedia l'explotació final a una tercera, que presta el servei d'informació de pagament, conegut popularment com a 'servei de veu'», recull l'escrit d'acusació del fiscal.

D'aquesta manera, segons el ministeri públic, qui presta el servei rep una retribució de l'operadora per minut facturat, mentre que la companyia telefònica a conseqüència de l'activació «fraudulenta» de les línies no les va poder facturar, ja que no existeixen els usuaris o no s'havien fet de forma vàlida els contractes.

Segons el fiscal, quatre companyies van defraudar a Vodafone S.A.U. la quantitat de 201.950,12 euros amb l'activació de les línies falses. Per això, considera que els set acusats són autors d'un delicte continuat d'estafa i d’un altre d'associació il·lícita i els demanava vuit anys i tres mesos de presó per a un d’ells i sis anys i tres mesos de presó per a la resta.

Finalment, aquest dilluns, Fiscalia ha assolit un acord amb la defensa de l'home que va aprofitar-se de la seva situació de treballador d'un establiment, situat de la Rambla Nova de Tarragona, per substituir les penes de presó per multes. En l'acord, s'ha tingut en compte l'atenuant de dilacions indegudes.

Així, s'han substituït les dues penes de presó per dues penes de sis mesos de multa amb una quota de tres euros, a més, de dues multes més, d'un mes i quinze dies per la mateixa quantia. En total, s'ha xifrat les sancions en uns 1.743 euros. A banda, s'ha mantingut la petició de responsabilitat civil i el condemnat haurà de pagar una indemnització de 201.950,12 euros a Vodafone S.A.U.