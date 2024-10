BASF i l’ICIQ lliuren els III Premis en Innovació i Emprenedoria

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

BASF i l’Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) han celebrat aquest dilluns a la seu de l'ICIQ a Tarragona, la tercera edició dels Premis en Innovació i Emprenedoria. Aquest certamen s'ha consolidat com una plataforma clau per reconèixer els assoliments científics i tecnològics en el camp de la química a Espanya i Portugal.

La cerimònia ha comptat amb la participació d'Alícia Romero, consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, qui ha subratllat el paper fonamental del sector químic en la indústria catalana i la importància de la investigació científica com a motor del progrés econòmic i social. També hi ha participat la Dra. Eva Ortega-Paíno, Secretaria General d'Investigació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, oferint la seva perspectiva sobre el futur de la investigació a Espanya i la rellevància de la col·laboració públicoprivada.

L'esdeveniment ha comptat amb la participació de destacades figures públiques, com representants de la Generalitat i autoritats locals, a més d'actors clau d'institucions com la Universitat Rovira i Virgili, ICREA, les cambres de comerç, l’AEQT i els centres CERCA de Tarragona. Aquesta àmplia representació ha posat de manifest el compromís col·lectiu per impulsar l'excel·lència científica i la seva aplicació pràctica.

Durant la cerimònia, BASF i l'ICIQ han destacat la importància de la recerca i l'emprenedoria per abordar els grans desafiaments globals de la indústria química, reafirmant el seu suport a projectes amb un impacte positiu tant en la societat com en el medi ambient.

Els premiats en aquesta edició han estat:

Premi a la millor tesi doctoral (2.500€): Dr. Javier Corpas Pardo de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) per la seva tesi titulada Noves rutes en la funcionalització catalítica d’alquins combinant catàlisi organometàl·lica i transferència d'energia.

Premi a la millor patent (2.500€): Atorgat a l'equip encapçalat per Francisco Bosca Mayans de la Universitat Politècnica de València (UPV) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) per la seva patent Fotocatalitzador per al tractament de fluids que contenen matèria orgànica.

Premi d'emprenedoria (4.000€): Atorgat a Matteco Team, S.L., per desenvolupar la pròxima generació de catalitzadors i elèctrodes per a la producció d'hidrogen verd.

A més de destacar èxits individuals, BASF i l'ICIQ han ressaltat la importància de la col·laboració entre l’acadèmia, la indústria i els emprenedors. Aquesta sinergia busca fomentar un entorn de recerca que acceleri el desenvolupament científic i contribueixi a un futur més pròsper.

Carles Navarro, Director General de BASF Española, ha subratllat la rellevància d’aquestes col·laboracions, afirmant que «a BASF, creiem que la innovació és la clau per resoldre els desafiaments més urgents del nostre temps, des de la sostenibilitat fins a l’eficiència energètica. Fomentar una cultura de col·laboració entre la indústria, l’acadèmia i els emprenedors ens permet accelerar descobriments que no només fan avançar la ciència, sinó que també generen un impacte positiu en la societat. Premis com aquests són vitals per reconèixer i recolzar el talent excepcional que impulsa aquesta transformació».

El Prof. Emilio J. Palomares Gil, Director de l'ICIQ, ha expressat el seu agraïment a tots els participants, col·laboradors i especialment a BASF pel seu suport en la formació de científics i científiques, i pel seu compromís amb l'excel·lència i la innovació en aquest àmbit.