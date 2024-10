Albiren una parella de dofins al Port de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una parella de dofins s'ha deixat veure per les aigües del Port de Tarragona aquest dilluns 14 d'octubre. En un vídeo enregistrat i que s'ha publicat a través de les xarxes socials, concretament a Instagram, es pot veure com, almenys, dos dofins gaudeixen de les aigües tarragonines.

No és el primer cop que algun cetaci es deixa veure per la costa de Tarragona o les Terres de l'Ebre. En definitiva, un espectacle per als espectadors.