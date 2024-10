Operació antidroga a Tarragona: Desarticulen una banda amb plantacions de marihuana a tot Catalunya

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup dedicat al tràfic de drogues que tenia l'epicentre a Mataró però que controlava plantacions interiors de marihuana arreu de Catalunya. Els agents van desplegar a primera hora de dijous passat un dispositiu a Tarragona, Mataró, Sant Iscle de Vallalta, Malgrat de Mar, Cervelló i Matadepera, que va comptar amb agents d'ordre públic, la unitat canina i la de drons.

Es van detenir vuit persones, entre les quals els principals líders del grup. A més, es van intervenir més de 3.000 plantes de marihuana i 30 quilos de cabdells. També es van comissar tres vehicles que els detinguts utilitzaven per dur a terme la seva activitat delinqüencial. La investigació es va iniciar a finals de juliol a partir de diferents indicis que confirmaven l'existència de diverses plantacions de marihuana gestionades per un grup establert al Maresme.

Les gestions d'investigació van permetre detectar com les persones que lideraven el grup criminal es desplaçaven pels diferents domicilis amb menjar i altres efectes i les lliuraven a les persones que es trobaven treballant en les cases com a jardiners. Aquestes persones podien passar setmanes sense sortir de les cases.

Els líders del grup també compraven en 'grow shops' estris necessaris per al cultiu de marihuana. Els domicilis dels principals investigats es trobaven a Mataró i Malgrat de Mar i es desplaçaven fins a localitats com Tarragona, Matadepera, Cervelló, Sant Iscle de Vallalta o Maçanet de la Selva, on havien establert les plantacions.

Els investigadors van poder determinar que en els domicilis investigats els consums elèctrics eren molt elevats i s'estava defraudant el fluid elèctric. A més, durant les vigilàncies establertes es va poder comprovar com alguns dels investigats manipulava comptadors de llum que estaven al carrer.

En el marc de la mateixa investigació, el 24 de setembre, els investigadors van detectar dues persones que sortien d'un dels domicilis a Maçanet de la Selva i que mostraven preocupació. Algun d'ells semblava que estava plorant però, tot i que la situació era anòmala, els investigadors no van poder saber què passava. El mateix dia a la nit un advocat es va presentar a dependències de Mossos d'Esquadra de Reus i va informar que un client seu l'havia informat que havia trobat una persona morta en un domicili de Maçanet de la Selva, que va resultar ser que era el que estaven investigant.

Els Mossos es van desplaçar fins al lloc dels fets i van localitzar el cos sense vida d'una persona que presumptament vivia a la casa i s'encarregava de cuidar la plantació de marihuana de més de 900 plantes que es va localitzar a l'interior. L'autòpsia va determinar que la mort havia estat per causes naturals.

Els jardiners no sortien dels domicilis on cuidaven de les plantacions

A partir d'aquest incident, els investigats van canviar les seves rutines. Van abandonar el seu domicili a Mataró i es van desplaçar a un altre habitatge.

En les cases on es trobaven les plantacions, no s'observava vida quotidiana diària, les finestres estaven tancades i persianes baixades i l’únic moviment que s'observava era l'arribada de les persones investigades per portar els diferents subministraments de material per a la plantació o menjar per a les persones que es trobaven a l'interior.

Pels indicis recollits fins el moment fruït de les vigilàncies i seguiments així com de la inspecció del subministrament elèctric, els investigadors van concloure que es trobaven davant de quatre plantacions interiors de marihuana de clausura. Aquest tipus de plantació respon a que la persona que cuida del cultiu es troba tancat en l'interior i realitza tasques de manteniment, recol·lecció, assecat i envasat de la substància, així com la vigilància i seguretat del cultiu. Surt a l'exterior poques vegades, amb la finalitat de no ser detectat i eludir o dificultar una potencial investigació policial sens prejudici dels testaferros que puguin haver.

Arran d'aquesta investigació, també es va poder constatar que les plantacions investigades es trobaven lluny unes de les altres per tal de que en cas d'una actuació policial no es poguessin relacionar. A més, estaven llogades a noms de tercers amb contractes falsificats i amb lloguers de les cases que ascendeixen a més de 10.000 euros al mes.

Els detinguts van passar aquest divendres a disposició judicial.