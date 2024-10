Tarragona vol aplicar una taxa turística pròpia als creueristes

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, es reunirà avui al matí amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. Durant la trobada, posaran sobre la taula les inversions pendents d’executar a la ciutat, així com els nous reptes a afrontar durant aquest mandat. El batlle tarragoní també aprofitarà fer algunes peticions. Segons ha pogut saber Diari Més, Viñuales demanarà la creació d’una taxa municipal per als creuers que amarrin a Tarragona.

La idea és repetir el model que està funcionant des de fa anys a Barcelona, on, a banda de cobrar l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) de la Generalitat —més conegut com a taxa turística—, l’Ajuntament cobra també un recàrrec municipal. A la Ciutat Comtal, la tarifa és de quatre euros per hoste i dia, i s’aplica a qualsevol tipus d’allotjament turístic. La voluntat de Viñuales és que, de moment, a Tarragona aquest cànon extra només es cobri als creuers. L’import a pagar, però, encara s’ha de definir. El 2023, van arribar 115.209 creueristes a la ciutat. Enguany, la previsió és que desembarquin 122.000 passatgers.

El 100% de la taxa turística

Si finalment s’acaba implementant aquest recàrrec, els diners recaptats anirien a parar íntegrament a les arques municipals, tal com passa a l’Ajuntament de Barcelona. En canvi, els ingressos provinents de l’Impost sobre les estades en establiments turístics es reparteixen a parts iguals entre la Generalitat i l’administració local. Durant la reunió d’avui, Viñuales demanarà que l’Ajuntament de Tarragona passi a rebre el 100% de l’import que es generi a la ciutat amb aquest tribut.

L’any 2023, es van recaptar 949.463,80 euros i el consistori va ingressar la meitat del total. Des del govern municipal consideren que seria coherent percebre íntegrament els beneficis. Cal recordar que la taxa turística es va implantar l’any 2012 a Catalunya. Aquest tribut va néixer amb l’objectiu de nodrir el Fons per al foment del turisme, el qual va ser creat per millorar la competitivitat del territori com a destinació turística i, alhora, compensar els impactes negatius causats pel turisme.

Les tarifes de l’Impost sobre les estades en establiments turístics oscil·len entre els 60 cèntims i els 3 euros per persona i dia, en funció del tipus d’allotjament turístic. A Barcelona, les quotes són lleugerament més altes. El client d’un hotel de cinc estrelles de Tarragona ha de pagar tres euros, mentre que els creueristes paguen dos o tres euros en funció de les hores que estigui amarrada l’embarcació.

Acord per les ordenances

Percebre el 100% de la taxa turística i crear una taxa municipal per als creuers, permetria incrementar els ingressos de l’Ajuntament. Ambdues peticions sorgeixen de l’acord assolit entre l’executiu socialista i el grup d’En Comú Podem durant les negociacions per les ordenances fiscals. «Volem que la ciutat deixi de ser només un aparador i es converteixi en un actor actiu en la gestió del turisme, capaç de recaptar», explica el portaveu d’ECP, Jordi Collado, qui té clar que «el turisme és una font d’ingressos, però també causa problemes».

En aquest sentit, els comuns diuen que el que es recapti s’ha d’utilitzar per «mitigar els efectes negatius del turisme». Collado posa èmfasi en la necessitat de trobar solucions a la problemàtica de l’habitatge i insta a invertir en la creació de vivenda pública. «Vam acordar l’elaboració del pla d’usos de la Part Alta, el pla especial d’usos d’habitatges turístics i l’estudi sobre la capacitat turística de la ciutat, i ara ens centrem en els creuers», afirma l’edil.