Un nou estudi del Joan XXIII analitza la fatiga en pacients amb artritis reumatoide i psoriàsica

L’especialista en reumatologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, la Dra. Samantha Rodríguez, lidera un nou estudi estatal multicèntric, amb el suport de la Sociedad Española de Reumatología, que analitza la fatiga en pacients amb artritis reumatoide i artritis psoriàsica.

A Espanya, en l’àmbit de la reumatologia, no hi ha estudis previs de prevalença en fatiga, per tant, «el projecte pretén conèixer, no només la prevalença de la fatiga en els pacients amb artritis reumatoide i artritis psoriàsica, sinó també identificar els possibles factors relacionats amb la seva presència i intensitat», explica la Dra. Rodríguez, que va fer la tesi doctoral a partir d’un treball sobre el seguiment, durant 10 anys, de pacients francesos amb artritis, que presentaven la fatiga com un símptoma recurrent.

L’objectiu principal de l’estudi és fer una «estimació de la prevalença de fatiga en pacients amb artritis reumatoide i psoriàsica i, com a objectiu secundari, identificar les variables associades a la fatiga», afirma la metgessa.

Estudis epidemiològics de la Sociedad Española de Reumatología estimen que l’artritis reumatoide i la psoriàsica tenen una prevalença estimada del 0,8 i 0,2 %, respectivament, entre la població, i «la fatiga és un símptoma prevalent en aquests pacients, ja que afecta aproximadament entre un 40 i un 80 %», segons estudis internacionals.

La fatiga és un símptoma multifactorial que no depèn únicament de la inflamació, també està influenciada per altres factors (físics, psicològics i socials), així que «és fonamental conèixer aquests desencadenants per poder abordar-los, fer un pla de tractament individualitzat i aplicar intervencions més eficaces com ajustaments a la medicació, teràpies psicològiques o programes d'exercicis», assegura Samantha Rodríguez.

Es tracta d'un estudi transversal i multicèntric, en què participen 12 centres elegits per convocatòria pública. S'hi inclouran 215 pacients per a cadascuna de les dues patologies estudiades. La recollida de dades es farà mitjançant qüestionaris lliurats als pacients durant una visita de rutina per la patologia de base. Les variables analítiques i clíniques es recolliran en el moment de la visita.