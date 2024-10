L'Ajuntament de Tarragona obre l'Oficina de Promoció del Català OFICAT TGN

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha presentat aquest matí l’Oficat TGN, l’Oficina de Promoció del Català de la ciutat. Aquest nou servei, que neix amb la intenció d’impulsar, facilitar i realitzar accions de promoció de l’ús social del català així com enfortir els mecanismes d’acollida lingüística, oferirà inicialment 10 cursos de català de nivell inicial des d’aquest novembre.

La consellera de Cultura i Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat que «érem conscients que calia reforçar la formació bàsica del català a la ciutat perquè hi ha molta necessitat i és un mecanisme bàsic per a millorar l’acollida. Ara, estem fent el màxim esforç perquè tothom que vulgui aprendre català, ho pugui fer».

A la presentació l’han acompanyat la directora dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Lurdes Malgrat, la directora del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, Rosa Ibarz; i el conseller portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Sendra.

A banda d’oferir cursos bàsics de català per a persones nouvingudes i persones que no el parlen, l’OFICAT TGN neix amb les funcions d’oferir assessorament sobre drets lingüístics i contribuir a fer complir la normativa lingüística, oferir informació sobre recursos i serveis de què disposa la nostra ciutat a l’entorn de les necessitats lingüístiques de la ciutadania, coordinar i dinamitzar la promoció i l’ús del català en tota l’activitat municipal i finalment divulgar informació d’interès sobre la llengua.

Els cursos són gratuïts i de titulació oficial. S’adrecen a persones majors de 17 anys. Seran de català oral de nivell inicial de 45 h i podran ser de dos nivells depenent de les necessitats de les persones inscrites: A1 per a persones alfabetitzades i Ep! Escolta i parla per a persones no alfabetitzades.

Es duran a terme en diferents espais de la Xarxa de Centres Cívics així com en diverses aules de les escoles públiques de la ciutat. En concret, es realitzaran dimarts i dimecres al Centre Cívic de Sant Salvador, al Centre Cívic de Bonavista, a l’Escola Pau Delclòs i a l’escola La Floresta en diferents horaris tant de matí com de tarda; i els dimarts i divendres al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, al Centre Cívic de Torreforta, a l’Escola de Sant Salvador, a l’Escola de Sant Pere i Sant Pau, a l?institut Mediterrani de Campclar i finalment a l’Escola Joan XXIII de Bonavista (algunes d’elles amb servei de canguratge).

Es pot consultar tot el detall de l’oferta i els horaris al següent ENLLAÇ.

Les inscripcions es poden fer del 14 al 29 d’octubre, presencialment a la recepció dels centres on es fan els cursos o per Internet a la mateixa web.

L'Oficina de Promoció del Català, OFICAT TGN, comença a caminar amb la coordinació pedagògica del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona per tal que, properament, es doti d’un perfil tècnic adequat per atendre l’oficina.

Iniciativa impulsada per Junts

El conseller portaveu de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Sendra, ha destacat la importància de la reobertura de l'Oficina de Promoció del Català, un pas endavant en la defensa de la llengua catalana a la ciutat. Sendra ha agraït al govern municipal i especialment a la consellera Sandra Ramos, per la seva sensibilitat i compromís en donar suport a aquesta iniciativa, impulsada per Junts en el marc dels acords de pressupostos.

Sendra ha recordat que la llengua catalana es troba en una situació preocupant pel que fa al seu ús social, en sectors com el comerç, la restauració i la retolació. «La llengua és el fil roig que defineix la nostra identitat com a nació, i qualsevol esforç per defensar-la i promoure-la és vital», ha afirmat.

Aquesta oficina, que ja havia estat creada durant la primera legislatura de l'alcalde Ballesteros amb la col·laboració d'Esquerra Republicana, torna a obrir després de diversos anys de desús. «Des de Junts ja en campanya electoral defensàvem la necessitat de reactivar l'oficina, i estem satisfets que, gràcies al diàleg i a la sensibilitat del govern de l'alcalde Viñuales, avui sigui una realitat», ha explicat.