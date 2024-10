El Jardí Digital de Tarragona projectarà un 'mapping' de gladiadors al circ romà

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona acollirà, del 17 d'octubre al 30 de novembre, la primera edició d'El Jardí Digital, un cicle cultural que combinarà tecnologia i art mitjançant conferències, classes magistrals, concerts immersius o videoart.

En la programació destaquen la projecció d'un mapping al circ romà, el 30 de novembre, inspirat en la figura de les gladiadores; un concert en 360 graus de Nico Roig el 25 d'octubre al Seminari Centre Tarraconense o una masterclass sobre blockchain i metavers a la Subdelegació del Govern el 21 de novembre.

El certamen comptarà amb la participació d'experts en la matèria, com Gala Mirissa, pionera de criptoart a Espanya i inclosa a la llista Forbes del 2023; Gonzalo Ladreda, creador de l'empresa Pockit Diagnostics dedicada al desenvolupament d'un test sanguini per diagnosticar ictus i membre de la llista Forbes 30 under 30; o l'artista visual Alba G Corral, reconeguda per les seves instal·lacions impactants i perfomances en directe.

«El Jardí Digital no pretén redefinir el futur sinó formar part de l'onada de transformació que està en marxa. A través d'eines com la intel·ligència artificial, el blockchain, els NFT i el metavers apropem a la comunitat una plataforma per descobrir com la tecnologia està canviant completament la nostra cultura», explica Daviana Muñoz, directora del cicle.

Totes les activitats són gratuïtes i requereixen reserva prèvia al web eljardidigital.cat, excepte el mapping al circ romà que és a l'aire lliure, i se celebraran en format presencial o híbrid (presencial i en línia).

«És un espai obert i inclusiu adreçat als entusiastes de l'art, la tecnologia i la cultura digital, tant artistes, creadors, tecnòlegs, estudiants i qualsevol persona interessada en descobrir com la tecnologia està canviant l´art i la creativitat», assegura Muñoz.