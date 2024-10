Els falcons pelegrins residents al Port de Tarragona es mengen dos coloms al dia de mitjana

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La lluita contra els coloms a Tarragona té un aliat molt més eficaç que les punxes, el pinso anticonceptiu o els altaveus. Els falcons pelegrins instal·lats al Moll de Reus del Port mengen dues tórtores turques al dia de mitjana. Així ho indica les dades recollides per Ferran Aguilar, coordinador del projecte de reintroducció del falcó pelegrí al Port de Tarragona. «És una presa idònia pels falcons pel seu pes abundant», va explicar Aguilar en la conferència que va oferir aquesta setmana a les Jornades de Biodiversitat Urbana.

La iniciativa va començar anys enrere, fent un seguiment de la parella de falcons que s’havia instal·lat al damunt de les sitges del moll del Port. «Vam poder col·locar dalt de les sitges una caixa niu on les aus poguessin nidificar», va exposar Aguilar. Per a sorpresa dels investigadors, els falcons es van fer seva la caixa i enguany hi han nascut quatre polls, una quantitat rècord en totes les parelles controlades a Catalunya.

«Ha sigut molt complex, una feina de diversos anys. No és gens fàcil canviar de lloc un ocell rapinyaire», va indicar Aguilar. Des del 2000, diversos investigadors i aficionats estudien els ocells que fan vida als entorns del Port. El 2023, els falcons també van nidificar. Tres polls en aquest cas, que van acabar morint d’hipotèrmia. Per això, la nidificació d’enguany és un «èxit». Els falcons poden fer fins a sis còpules diàries.

Els impulsors del projecte han fet observacions setmanals de les aus i han pogut extreure conclusions sobre la seva activitat diària. «Curiosament, exploten molt els ocells del riu Francolí. Hi cacen molt i s’hi desplacen freqüentment», va indicar Aguilar. D’igual forma, els rapinyaires són molt nocturns, aprofitant la llum que hi ha al Port i arriben a caçar mussols, xots o becades. Però, sens dubte, la seva presa preferida a la ciutat són els coloms. «És espectacular veure’ls caçar», va expressar Aguilar.

Acollir dues o tres parelles

Amb tot, el coordinador del projecte considera que el Port pot acollir sense problema dues o tres parelles més de falcons pelegrins al seu recinte. En aquest sentit, Aguilar també va destacar com els falcons interactuen també amb la biodiversitat de la ciutat i se’ls ha vist en més d’una ocasió menjant les seves preses en balcons i teulades d’immobles del centre. De cara al futur, es vol obrir una webcam a la caixa niu en directe perquè tothom qui vulgui pugui veure les aus. Els polls ja van ser anellats i se’n podrà anar fent seguiment. D’adults, podran ser una gran ajuda natural per a controlar els coloms.