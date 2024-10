El 8% de l’atur de Tarragona es concentra al barri de Sant Salvador

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El 8% de l’atur de la ciutat de Tarragona es concentra al barri de Sant Salvador. En el segon semestre d’aquest any l’atur a la ciutat se situava en 6.169 persones, segons les dades oficials del SEPE. Així ho exposa un informe de l’Institut Municipal de Serveis Socials, impulsat per l’equip d’Acció Comunitària Inclusiva.

S’han recollit un seguit d’indicadors qualitatius i quantitatius que dimensionen les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes del barri i es reconeix el paper de l’acció comunitària com a model d’intervenció en la pràctica professional per fer front als reptes socials.

Respecte a les persones sense feina hi ha un patró clar: tendència d’atur feminitzada sobretot de 30 a 49 anys i en homes de 45 a 54 anys. A més, l’informe reflecteix com el barri es posiciona per sota de la renda mitjana anual per persona global de la ciutat. En l’activitat econòmica del barri, l’informe conclou que es tracta d’un sector afectat per la distància amb el centre i que es tracta d’un barri amb poc comerç i manca d’empreses per dur a terme activitat laboral, una de les reivindicacions del propi barri.

L’estudi, pas previ per a optar al programa Barris amb Futur de la Generalitat, alerta també que hi ha «un percentatge alt de població que no sap llegir o escriure o sense estudis de primer grau respecte el global de Tarragona». Puntualitza, però, que «hi ha una tendència a l’alça a continuar formant-se en estudis superiors per part de les noves generacions». En aquest sentit, l’informe inclou la demanda d’oferta de cursos per trencar amb l’analfabetisme al barri i la bretxa digital així com d’una biblioteca pública a Sant Salvador.

Pel que fa a la salut, Sant Salvador té l’índex d’envelliment més baix en relació amb les altres Àrees Bàsiques de Salut (ABS), sent molt més baix que el de Catalunya. Referent als hàbits i estils de vida, existeix una prevalença més alta d’obesitat que en el conjunt de les àrees bàsiques de salut de l’ICS. L’informe també reflecteix dades relatives al consum de drogues, superior a la majoria.

Demanda de Serveis Socials

El centre de Serveis Socials del barri atén moltes més persones que la resta de centres de la ciutat (14 de cada 100 persones). Les problemàtiques que més s’atenen són les dificultats econòmiques (63,3%), el suport a la discapacitat (12%), problemes legals d’estrangeria (8,9%) i dificultats d’inserció laboral (7,6%).

La tipologia d’ajudes d’urgència que més es tramiten són relatives a transport i manutenció. L’associacionisme i els diferents equipaments del barri, els serveis i les activitats que aquests impulsen, i la multiculturalitat es destaquen com a trets positius.