S'obren les inscripcions a la 14a Caminada Solidària La Muntanyeta

La Fundació La Muntanyeta, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, ha obert les inscripcions a la 14a Caminada Solidària La Muntanyeta. Una marxa festiva i solidària, pensada per a totes les edats i condicions, que se celebrarà el proper diumenge 17 de novembre.

Aquesta marxa solidària, sota el lema #CaminemJunts, es du a terme en suport de la Fundació La Muntanyeta, la qual té per objecte principal la defensa dels drets de les persones afectades de paràlisi cerebral o etiologies similars de les comarques de Tarragona. Ofereix tots els serveis necessaris per a la seva educació, atenció a la salut, allotjament i convivència, formació genèrica específica, inserció social i laboral, el gaudiment de l’esport, l’oci i el temps de lleure i en general, qualsevol activitat que tendeixi a la seva integració social.

Aquesta edició coincideix amb la posada en marxa a principis de 2025 del nou Taller Ocupacional a Sant Pere i Sant Pau i a finals del mateix any de la nova residència La Muntanyeta a Bonavista.

El donatiu per participar en la caminada, com en els darrers anys, és de 10 euros. Per als menors de 12 anys, la inscripció és de 5 euros, les persones amb discapacitat tenen la inscripció gratuïta. L’import es destina íntegrament a la fundació. Tots els participants rebran una samarreta representativa d’aquesta edició, que enguany per primera vegada serà de color vermell, gràcies al patrocini de Ford Tarraco Center, a més d’avituallament d’aigua i fruita.

El recorregut d’aquesta marxa no competitiva, d’uns 9 quilòmetres, és totalment accesible per a les persones amb mobilitat reduïda. Com ja és habitual, la sortida tindrà lloc a la Rambla Nova, a les 09:00 h del matí, davant del Teatre Tarragona, i després de recórrer la costa tarragonina arribarà a les instal·lacions de l’entitat, al barri de Sant Pere i Sant Pau. Allí se celebrarà una jornada al pati de l’escola, on es podrà gaudir de la companyia d’animació Toc de Gresca, alhora es repartirà l’avituallament d’aigua, fruita i caramels. Finalment, el recorregut retornarà a la Rambla Nova, on finalitzarà la caminada. Totes les persones que completin el recorregut sencer rebran una polsera de tela de record.

Un any més, la fundació confia en l’organització de l’empresa d’esdeveniments esportius Athletic Events, la qual supervisarà amb voluntaris i senyalització el recorregut.

Les inscripcions es poden fer a través de les pàgines web www.fundaciolamuntanyeta.cat i www.athleticevents.net fins al dijous 15 de novembre a les 21:00 h. El mateix dia de la marxa, sempre que les existències de samarretes ho permetin, també es podran fer inscripcions de manera presencial, entre les 07:40 h i les 08:40 h.