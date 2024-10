El Joan XXIII s’uneix al projecte ‘Robots’ de la Fundació FC Barcelona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha iniciat la col·laboració amb la Fundació Barça per implementar el projecte Robots, una iniciativa dissenyada perquè els nens i nenes ingressats visquin l’experiència Barça.

A través de la tecnologia de telepresència, aquest projecte permet que els infants visitin l’interior del Museu del club blaugrana. La Fundació FC Barcelona posa a disposició de l’Hospital una persona voluntària, que acompanya en tot moment l’infant durant la connexió per ajudar-lo en la seva interacció amb el robot al Museu.

Gràcies al robot Pol, els menuts podran passejar per l’interior del Museu, com si hi fossin en persona, i dirigir-se on vulguin mitjançant el comandament de la tauleta, ja sigui per veure els trofeus, les fotos dels jugadors i les jugadores més famosos o per conèixer la història del club, tot des de la seva habitació de l’Hospital.

Aquesta iniciativa no només busca entretenir, sinó també contribuir a millorar el benestar emocional dels infants durant la seva estada a l’Hospital, proporcionant-los moments d’alegria i connexió amb el món exterior. Els pares ja poden inscriure els seus infants al programa.