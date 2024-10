ERC proposa renovar l’asfalt del polígon Entrevies de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d'ERC a l’Ajuntament de Tarragona defensarà la renovació de l’asfalt del polígon d’Entrevies en una moció al pròxim ple municipal. Així, donen solució i resposta a la carta que el Comitè d'Empresa de BIC Iberia i del Comitè d'Empresa de BGE van enviar a l’alcalde Viñuales, on manifestaven la seva preocupació pel deteriorament d’aquesta zona industrial.

«Després de llegir la carta, ens hem posat en contacte amb els Comitès d’Empresa per escoltar les seves demandes. Estem parlant d’un col·lectiu de centenars de treballadors i treballadores i és urgent oferir-los una solució», ha manifestat el portaveu adjunt d’ERC Xavi Puig.

Segons la demanda dels Comitès d’Empresa, el paviment del polígon presenta un gran deteriorament, que dificulta i fa perillosa la circulació, especialment en dies de pluja. «Exigim la renovació completa de l’asfalt d’aquest polígon, ja que és una intervenció molt important per garantir la seguretat i el bon funcionament d’aquesta àrea industrial», ha afirmat el conseller republicà.

A més de la renovació de l’asfalt, la moció d’ERC inclou la petició de millorar la senyalització vertical de trànsit, actualment en mal estat per falta de manteniment. També es demana la instal·lació de nous senyals i la pintura de les línies de circulació a la calçada per assegurar una seguretat viària òptima per als treballadors de la zona.

Puig destaca que el diàleg amb els treballadors del polígon pot ajudar a governar millor. A més, subratlla que gràcies al lideratge d’ERC Tarragona es van impulsar les negociacions amb l’Estat i el Ministeri de Transports per a la construcció d’un nou pont d’accés i sortida al polígon. En aquest sentit, ERC va aconseguir incloure esmenes als pressupostos generals de l’Estat per garantir una inversió de 2 milions d’euros destinada a la construcció d’aquesta infraestructura essencial «per aconseguir un polígon més segur i atractiu i alhora per evitar que sigui una ratera en cas d’emergència».

Ara, Puig insta a Viñuales a «exigir al Ministeri i a ADIF l’execució immediata» d’aquesta obra, que ha de connectar el polígon amb l’antic PP-13, a la zona de Campclar. «És necessari tenir un alcalde molt proactiu en la defensa de la seva ciutat. Sempre trobarà al grup d’ERC per fer front comú en la defensa del polígon Entrevies», ha afegit el portaveu adjunt.

Aquesta reclamació s’emmarca dins el conjunt d’intervencions que ERC va impulsar durant l’anterior mandat. Per exemple, al polígon RiuClar es va remodelar la rotonda entre el carrer del Coure i el carrer del Sofre amb un pressupost de 77.000 euros, i es va reasfaltar una part del carrer del Coure amb una inversió de 95.000 euros. El govern de Ricomà també va deixar enllestit el projecte de renovació del paviment del vial central del polígon Francolí. Ara, queda pendent que Viñuales el porti a terme, tal com es va comprometre l’any passat amb ERC, amb un pressupost d'1 milió d'euros.