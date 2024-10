ERC proposa rebaixar un 4% l’IBI a Tarragona i revertir la pujada que es va fer de l’ICIO

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La congelació de tributs proposada per l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, no és suficient per a Esquerra Republicana, que reclama al batlle una rebaixa del 4% de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). El grup municipal liderat per Maria Roig remarca que l’augment que s’ha fet enguany d’aquest tribut, amb un increment del 7,4%, va ser «innecessari».

En aquesta línia, els republicats han demanat que es reverteixi l’augment del 33% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) que es va aplicar per a aquest 2024. «El govern del PSC, amb el suport de Junts i En Comú Podem, ha recaptat 5 milions d’euros a costelles de la ciutadania, deixant clar que aquest increment era completament innecessari», afirmava ahir en roda de premsa el conseller d’ERC, Jordi Fortuny, qui assegurava que la rebaixa proposada és «assumible i sostenible».

Els republicans insisteixen que Tarragona «no ha estat mai en fallida» i que «l’augment de l’IBI era una maniobra electoral de Viñuales per tenir marge de maniobra a l’hora de congelar impostos i taxes més endavant, intentant presentar-ho com un èxit del seu govern». D’altra banda, ERC demana recuperar la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques solars, una mesura impulsada el 2021 i que ha estat suprimida aquest 2024.