Els grups municipals acorden establir horari laborable a les terrasses de Tarragona els dijous

L’ordenança de terrasses de Tarragona fa camí i els grups municipals comencen a pactar els acords definitius del text. Un dels principals és tractar els dijous com un dia laborable a nivell d’horari a les terrasses dels establiments.

Fins ara, aquest dia entrava dins dels horaris del cap de setmana. «Molta gent continua treballant els dijous i es tractarà com un dimarts o dimecres. En aquest sentit, el consens per a homogeneïtzar els horaris és absolut», va explicar ahir Montse Adan, consellera de Comerç, en sortir de la reunió de la Comissió d’Estudi de l’ordenança.

Una trobada on es van tractar quinze de la trentena d’esmenes que els diferents grups municipals han presentat a la proposta del govern. Durant les negociacions, els grups també van coincidir en introduir millores per agilitzar els tràmits burocràtics dels canvis de titularitat dels establiments, així com la seva regulació.

Més enllà, Adan considera que la majoria de les altres esmenes es poden incloure en el text original. «La proposta és bona, però millorable. El debat que estem tenint l’enriqueix. Volem aprovar l’ordenança amb el major consens possible», va expressar la consellera.

Adan, cauta, no concreta quan es vol portar al consell plenari el text ni amb quin nombre de suports. Tot i que tot apunta al plenari de novembre i amb el vot a favor de gairebé tots els grups. «És important dialogar molt i anar corregint les coses que no funcionin. És d’agrair l’esforç sincer que fa la consellera Adan per a trobar un consens ampli», explica Xavi Puig, portaveu adjunt d’ERC.

Debat constructiu

Els grups municipals destaquen el caràcter democràtic de la consellera en les negociacions. «No hi ha voluntat d’imposar cap mesura, sinó de trobar punts en comú i que tots cedim en algun punt», expressa Jordi Collado, portaveu d’En Comú Podem (ECP).

En aquest sentit, el pal de paller de l’ordenança serà l’horari de tancament a les nits durant els caps de setmana i festius, així com la durada de l’horari d’estiu. Junts aposta perquè els establiments puguin tancar a les 02 h, ampliant l’horari d’estiu de l’1 de maig al 15 d’octubre. Mentre que ECP aposta per establir el tancament a la 01 h i que l’horari d’estiu es delimiti amb el calendari escolar.

Pacte per l’horari d’estiu

«Estem a l’expectativa. Però confiem que s’aprovi l’ampliació d’estiu si l’horari de tancament s’estableix a l’1.30 h», indica Pep Manresa, conseller de Junts. «S’ha de diferenciar l’oci nocturn de les terrasses. No és just des d’una perspectiva econòmica cap als locals d’oci nocturn, que tenen una legislació laboral i de seguretat molt més exigent», rebla Collado.

La Comissió d’Estudi es tornarà a reunir la setmana que ve i tractarà l’altra meitat de les esmenes presentades, que giren entorn qüestions d’aforament, distribució i soroll. «Esperem que s’incorpori la nostra proposta per tal que els elements de les terrasses puguin romandre al carrer durant les nits», diu Álvaro Batlle, conseller del PP. La normativa cada cop està més a prop, però falta el consens final. «La nostra tasca és escoltar i treballar bé. És un projecte de ciutat», va asseverar Adan.