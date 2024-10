Dues cabres es passegen pel polígon Francolí de Tarragona

Imatge de les dues cabres per Tarragona.Instagram

Dues cabres es van passejar aquest passat dimecres pel polígon Francolí de Tarragona, tal com es pot veure en un vídeo publicat a les xarxes socials. De fet, el moment va ser enregistrat per un conductor que passava per la zona i ha provocat nombroses reaccions.

En el vídeo es pot veure com les dues cabres corren per un carril que dona accés a la ciutat, a prop del Mc Donald’s, i, posteriorment, es queden en una de les rotondes. «Ja fan millor la rotonda que molts», feia broma una usuària.