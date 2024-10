Un dron de la Urbana de Tarragona permet rescatar una persona accidentada al Bosc de la Marquesa

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant la presentació del nou dron, des de la Guàrdia Urbana es va explicar un cas d’èxit recent en el rescat d’una persona accidentada al Bosc de la Marquesa. «Durant un dispositiu, un dels pilots de dron va observar com un home a prop de la cala Waikiki ens estava fent senyals des de les roques, aixecant els braços. El dron es va apropar i vam poder veure que la parella de l’home es trobava accidentada. Vam quedar-nos amb les coordenades, vam avisar als bombers i l’equip sanitari i ens vam desplaçar amb un cotxe patrulla. Gràcies al dron vam poder rescatar a la dona», van detallar Antoni Tost i Joan Domènech, cap de la divisió de Serveis Centrals i sergent i sotscap de la divisió, respectivament. L’any vinent, els drons podrien col·laborar en el rescat de persones a la costa.

Un dron capaç de volar 36 minuts de manera ininterrompuda, amb una transmissió d’imatge nítida, càmera tèrmica, megàfon, sirenes, paracaigudes i de poc menys d’un quilo de pes. Aquesta és la nova adquisició de la Guárdia Urbana de Tarragona, que ja compta amb tres aparells de dron. «Els delinqüents han de saber que Tarragona no és lloc per a ells. Els perseguirem per terra, mar i aire», va indicar l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, durant la presentació de l’aparell.

En aquests moments, la Unitat de Drons de la Guàrdia Urbana compta amb un caporal i tres agents. El nou aparell és el tercer que se suma al cos, però el primer que es va comprar ha quedat obsolet i ja no s’utilitza. «La unitat de drons és imprescindible per millorar la seguretat i la prevenció i ens permet actuar en diferents àmbits. És una eina moderna i eficaç que considerem que és vital i que cal impulsar», va subratllar l’alcalde.

El dron a Campclar i Orosi

Recentment, els drons han servit per completar operatius en zones com Campclar, el carrer Orosi i la Part Baixa o les urbanitzacions de Llevant. Segons es va explicar des de la Guàrdia Urbana, les utilitats del dron són molt diverses: des de perseguir vehicles que s’han saltat un control de seguretat fins a rescats i recerca de persones, vigilància de zones poc accessibles o de grans concentracions de persones. El passat diumenge, durant l’arribada del president Salvador Illa, el dron va servir per fer una vigilància del trajecte. L’alta resolució de la càmera permetria identificar agressors des de metres de distància.

El nou aparell és el Dron DJI Mavic 3 Enterprise Thermal i té un cost de 7.029 euros (IVA inclòs). Té un pes de 920 grams i fins a 1050 grams amb accessoris, com altaveus i llums LED. La seva autonomia de vol és de 38 minuts per bateria i pot volar fins a 32 km en condicions òptimes. Per altra banda, funciona a temperatures entre -10 i 40 graus.

El dron compta amb una càmera de gran angular de 48 megapíxels amb enfocament des d’1 metre i una telecàmera de 12 megapíxels amb zoom digital 8x i enfocament des de 3 metres. El model Thermal incorpora també una càmera tèrmica-infraroja, ideal per a treballar en condicions de baixa il·luminació, localitzar persones desaparegudes i detectar punts de calor en situacions com incendis o plantacions il·legals.

Per altra banda, el rang de transmissió de vídeo és de 8 km sense obstacles, però es redueix a 1,5 km en entorns urbans. El dron disposa d’un altaveu extern que permet interactuar amb els ciutadans, un sistema d’il·luminació LED per a operacions en zones de baixa visibilitat i un paracaigudes.