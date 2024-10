Convoquen una nova edició del Premi Periodisme, Salut i Drets Socials

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

La Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent han convocat la segona edició del Premi Periodisme, Salut i Drets Socials Tarragona. L’objectiu d’aquest guardó és promoure i incentivar el tractament d’aquests dos àmbits tan amplis en els mitjans de comunicació, així com reconèixer la professionalitat dels periodistes que s’hi dediquen.

D’aquesta manera, es vol donar continuïtat a un premi que va néixer l’any passat i que va tenir molt bona acollida. En la primera edició, es van presentar fins a 31 treballs periodístics, que destacaven per la seva qualitat, la varietat de temàtiques abordades i la diversitat de formats.

«Tenim la voluntat de consolidar aquest premi i que continuï creixent», afirmava el president del Col·legi de Periodistes a Tarragona, Esteve Giralt, durant la roda de premsa que es va celebrar ahir per donar a conèixer les bases d’aquesta segona convocatòria.

En aquest sentit, espera que s’incrementi el nombre de participants d’altres punts del país. Per la seva banda, el director general de la Xarxa Santa Tecla, Joan Maria Adserà, assegurava que és imprescindible que «hi hagi gent que interpreti bé els temes de salut i drets socials per explicar-los bé». Tanmateix, remarca la «importància» que els mitjans reservin «espais habituals» per tractar qüestions d’aquests dos àmbits.

Dues categories

En total, es repartiran 5.000 euros. En la mateixa línia de l’any anterior, hi haurà la Categoria de Salut i Drets Socials, amb 3.000 euros, a la qual podran optar treballs publicats o emesos arreu del món. D’altra banda, la Categoria Local, guardonada amb 2.000 euros, estarà restringida a l’àmbit territorial del Camp de Tarragona i a periodistes de mitjans de comunicació locals.

Els treballs, que es podran presentar fins a mitjan febrer del 2025, hauran d’estar publicats a premsa escrita diària, periòdica o especialitzada, mitjans digitals, portals informatius a Internet o emesos per ràdio o televisió durant el 2024 en llengua catalana. La previsió és que el premi es lliuri a la primavera de l’any vinent.

D’altra banda, aquest novembre s’entregaran els guardons de la XXXVII edició del Premi Mañé i Flaquer. Demà serà l’últim dia per presentar treballs a les diferents categories convocades.