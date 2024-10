La URV desenvolupa un sensor per ajudar a detectar precoçment la mastitis bovina

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Investigadors del Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV han desenvolupat un sensor que pot ajudar a detectar de manera precoç la mastitis bovina. Es tracta d'una malaltia que inflama les glàndules mamàries de les vaques i genera entre un 15% i un 20% de pèrdues en la producció de llet a les granges.

L'instrument mesura la conductivitat de la llet, la variable que els responsables de la recerca relacionen amb la mastitis i que els permet predir la probabilitat que la vaca tingui la malaltia i en quin estat. Segons destaca la URV es tracta d'un mètode «barat i molt pràctic» per al sector. L'aparell està desenvolupat i testat a l'espera que alguna empresa hi vulgui apostar industrial i comercialment.

Una recerca anterior de membres del mateix departament en un projecte europeu per desenvolupar sensors en aquest cas químics que reaccionessin amb la bactèria de la mastitis va servir per obtenir moltes mostres de llet per afinar l'algoritme. La recerca actual, en aquest sentit, es basa en estadística i intel·ligència artificial.

«Nosaltres ho hem fet d'una manera molt més bàsica, amb la mesura indirecta que és la conductivitat de la llet, és a dir, la seva capacitat de conduir el corrent elèctric. Mesurant-la es pot extreure si la llet i, per tant, la vaca està infectada, ja que la conductivitat canvia si hi ha mastitis, que gràcies a aquest sistema es pot detectar molt aviat», ha explica David Girbau, un dels responsables de l'estudi i membre del grup de recerca Nephos -Sistemes Nanoelectrònics i Fotònics.

L'aparell que han desenvolupat està format per una petit vas on s'aboca la mostra de llet, amb dos elèctrodes i un sensor de temperatura, que va connectat amb un aparell amb un petit circuit que gestiona la informació. Les dades resultants es poden llegir al telèfon mòbil -descarregant prèviament una senzilla aplicació- quan aquest s'apropa a l'aparell mitjançant la tecnologia NFC.

Les dades es poden pujar al núvol i així el ramader té un control periòdic de l'estat de les vaques. «L'aparell és de cost molt baix, no arriba ni als 5 euros tot plegat. A més, no porta bateria, ja que s'alimenta de la mateixa energia del mòbil quan se l'apropa, fent-lo per tant més ecològic i amb poc manteniment i aconseguint que funcioni sempre», assegura un altre dels responsables, Antonio Lázaro.

Així, asseguren els investigadors, el granger pot anar repetint sovint l'operació, la qual cosa és clau per fer un bon seguiment de les vaques i, sobretot, per fer les deteccions de manera precoç. «Si la mastitis es detecta aviat, amb descans i petites cures es pot superar ràpidament. En canvi, si la mastitis és més greu, cal tenir la vaca molt de temps sense produir i donar-li antibiòtics, amb possibles problemes de rebuig i d'aigües contaminades pels seus residus», sosté Lázaro.

Segons alguns estudis, les granges poden tenir entre un 15% i un 20% de pèrdues en la producció de llet a causa de les vaques amb mastitis.

De moment, l'aparell està desenvolupat i testat. Ara faltaria que alguna empresa, per exemple un fabricant de màquines de munyir que ho integrés al seu sistema, hi apostés per donar-li una dimensió industrial i comercial.