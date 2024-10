Nova reunió per acabar d’encaminar l’acord per l’ordenança de terrasses de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui és un dia clau per a l’aprovació de la futura l’ordenança de terrasses. La Comissió d’Estudi es reunirà aquest dimecres, a partir de les 11 del matí, per estudiar les modificacions que ha fet l’equip de govern respecte a la primera proposta que va presentar.

Fa dues setmanes, la consellera de Comerç, Montse Adan, es va reunir amb tots els grups de l’oposició per parlar sobre les esmenes fetes pels partits al text inicial. La intenció és que en la reunió d’avui es pugui debatre sobre aquestes propostes de canvi entre les diferents formacions. La intenció de l’executiu socialista és poder portar l’ordenança al plenari d’aquest octubre si hi ha un acord ampli.

Si no, caldria esperar a la celebració d’una nova comissió per acabar de tancar els últims serrells. Esquerra Republicana i En Comú Podem apunten a ser els principals socis de l’executiu per aprovar l’ordenança, ja que s’han acceptat algunes de les seves esmenes. El PP, per la seva banda, podria abstenir-se.

En canvi, el suport de Junts a la proposta del govern no està clara, perquè continuen reclamant una ampliació de l’horari estival, una proposta que, previsiblement, serà descartada pels socialistes. «Estem a l’espera de saber les esmenes de la resta, però nosaltres ens mantenim ferms amb les que vam presentar», assegura el portaveu de Junts, Jordi Sendra.