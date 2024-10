L’equip de govern de Tarragona treballa per assolir el consens polític per homogeneïtzar els horaris de les terrasses

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha assegurat que la majoria dels partits polítics estan d'acord en homogeneïtzar els horaris de les terrasses i que el dijous es consideri dia laborable i no festiu.

Els membres que formen part de la Comissió d'Estudi de l'Ordenança de Terrasses s'han reunit aquest dimecres per debatre la trentena d'esmenes fetes a la proposta de la nova ordenança presentada pel consistori a mitjan juny. «Espero que arribem a un ampli consens amb els horaris, avui hem acordat agilitzar les autoritzacions en els canvis de titularitats», ha dit Adan, qui confia a tenir-la aprovada abans de finals d'any. La comissió es tornarà a reunir la setmana vinent.

La regidora ha afirmat que els horaris són un dels «pilars» de la nova ordenança de les terrasses i s'ha mostrat confiada que aconseguiran un consens amb la resta de formacions polítiques per donar llum verda a la normativa. La proposta del consistori vol unificar els horaris de tancament, els quals serien a la mitjanit de diumenge a dijous, i fins a la una de la matinada els caps de setmana, festius i vigílies. També es preveu ampliar fins a les dues de la matinada els caps de setmana de l'estiu. «Si aprovem l'ordenança, ens podem emplaçar d'aquí a un any a valorar com ha anat i com ha evolucionat», ha manifestat Adan.

«Tots coincidim a homogeneïtzar els horaris, això també ens ho demanen els equips tècnics perquè s’ha de justificar molt bé perquè un espai de la ciutat té un horari i un altre no, tothom té el mateix dret al descans, la nostra voluntat és que tota la ciutat mantingui el mateix horari», ha subratllat la consellera. D'aquesta manera, Adan sosté que la nova normativa facilitarà la feina de la Guàrdia Urbana en el seguiment i control dels horaris a l’hora de fer-los complir.

En la reunió de la Comissió d'Estudi celebrada aquest dimecres al matí s'han tractat gairebé la meitat de la trentena d'esmenes presentades pels grups polítics, segons ha explicat Adan. «Crec que es poden incloure totes, la majoria són molt constructives i milloraran el text de l'ordenança, intentarem buscar el màxim consens i les podrem introduir si trobem l'encaix legal», ha afegit. La comissió es reunirà de nou la setmana vinent per continuar treballant en el text de la normativa.

Aprovada a finals d'any

La consellera de Turisme ha assegurat que la nova ordenança s'aprovarà abans de finals d'any, però no ha volgut avançar si es podrà portar en el ple d'aquest mes d'octubre o en el del pròxim mes de novembre. «És un projecte de ciutat, cada partit té la seva visió i el debat l’està enriquint molt, la nostra proposta és molt bona, però també millorable», ha admès Adan.

Altres aspectes de la nova ordenança

La proposta de la nova ordenança també defineix les zones d'ocupació de la vorera i les zones lliures de pas. En voreres de menys de tres metres no es podran posar terrasses i l'espai per als vianants serà d'1,8 metres i mai superior a la meitat de la vorera.

Les estructures de sustentació dels tendals haurà de ser lleugera per minimitzar l'impacte visual. A més, les terrasses hauran d'estar a un mínim de deu metres de les façanes. Tampoc s'hi podrà reproduir música ni so, tot i les actuacions en viu o retransmissions esportives queden fora de l'ordenança.