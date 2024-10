Detenen quatre albanesos per robar en habitatges a Terol i Castelló

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació Equilàter, ha desmantellat una organització criminal dedicada a la comissió de robatoris amb força en les coses en interior d'habitatges per tota Espanya. Els agents han detingut a quatre persones d'origen albanès que tenien el centre d'operacions a Miami Platja.

L'organització operava principalment en l'eix de l'autovia A23, incidint a les comarques de Terol i Gúdar-Javalambre, Alt Palància i Baix Maestrazgo i Camp del Túria. L'operació es va iniciar a l'octubre de 2023, arran d'una major activitat per part de l'organització, arribant a operar en localitats de Granada i Màlaga.

Gràcies a les detencions s'han esclarit més de 80 robatoris en habitatges repartits entre les províncies de Terol, Saragossa, Castelló, València, Lleida, Tarragona, Granada i Màlaga. Els agents continuen encara amb les investigacions per a l'esclariment de més robatoris.

Modus operandi

Les persones detingudes usaven identitats fictícies, usurpades, o fins i tot de persones mortes, així com, diversos vehicles amb les matrícules doblegades o falses, per a l'acostament als diferents pobles, amb la finalitat d'evitar ser descoberts.

Una vegada a les localitats, establien vigilàncies sobre els possibles objectius per entrar a l'interior dels domicilis a primeres hores de la nit, utilitzant el mètode de l'escalament, normalment per la part posterior, buscant balcons, patis o similars i palanquejant els finestrals. Adoptaven mesures de contravigilància tant per a evadir la vigilància policial com a l'hora de l'aplanament, usant diferents dispositius electrònics detectors de radiofreqüència. Una vegada assegurat l'entorn, accedien a l'interior de l'habitatge, independentment de si els habitants es trobaven a l'interior o no, a la recerca de joies i diners en efectiu.

Detencions

Durant el passat 27 de setembre els agents de la UOPJ de la Comandància de Terol, amb el suport del Grup d'Acció Ràpida (GAR) de la Guàrdia Civil i de l'Equip ROCA de Mora de Rubielos van realitzar la detenció de quatre persones com a responsables de l'organització. El Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Terol va decretar l'ingrés a la presó de totes elles.

A més es van emportar a cabor registres entre les localitats de Mont-roig del Camp, Miami Platja i Tarragona. Els agents van trobar més de 8.000€ en efectiu, joies sostretes, així com material d'orfebreria utilitzat per a comprovar la qualitat de l'or.