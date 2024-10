Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona disposarà per primer cop d’un Pla d’acció per la biodiversitat, un document de diagnosi de la ciutat que té l’objectiu de marcar el camí a seguir en qüestions de medi ambient de cara al futur. El pioner document té un apartat dedicat a La crisi de la biodiversitat que tracta el declivi generalitzat de les espècies de flora i fauna i dels hàbitats naturals. En aquest sentit, algunes mesures que es proposen són adquirir finques d’alt interès ecològic a l’Anella Verda per a que puguin servir per a la recuperació dels anomenats Hàbitats d’Interès Comunitari.

«La Unió Europea marca uns objectius que tots hem de complir i la nostra voluntat és assolir-los amb el Pla», expressa Llopart.«Hem recollit tota la informació disponible per saber en quin punt estem al municipi. Ara, la idea és identificar els aspectes clau i tractar els més amenaçats», explica Xavier Llopart, tècnic municipal de Medi Ambient.

D’altra banda, també es contempla avaluar espais per a crear llacunes de laminació d’avingudes fluvials del riu Francolí. «Els hàbitats al litoral són molt fràgils i estan molt amenaçats. És fonamental», indica el tècnic. En aquest sentit, el Pla també recull com a mesures recomanables delimitar, protegir i vegetar zones de formació dunar en les platges de Tarragona.

Exemple al Miracle

Un exemple d’aquesta transformació serà la platja del Miracle, on, un cop s’enderroqui la plataforma de formigó, es condicionarà l’espai amb dunes. «Ens ho hem de plantejar molt seriosament. A vegades, ens pensem que les platges són serveis municipals, com les piscines, quan no ho són», rebla Llopart.

Presentació avui

El Pla d’acció es presentarà avui a les 12.30 h. al Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona, en el marc de les Jornades de biodiversitat urbana. «Les propostes ja estan posades al paper i és important perquè mai s’havia fet. Teníem moltes ganes de poder-lo presentar», exposa Llopart.

Les jornades s’allargaran fins al 27 d’octubre i programaran diferents activitats obertes al públic, més enllà de la jornada tècnica que se celebrarà avui. L’esdeveniment reunirà persones expertes en medi ambient, biodiversitat i sostenibilitat per tractar temes relacionats amb la conservació dels espais naturals dins l’entorn urbà de Tarragona a través de l’exposició dels resultats de projectes en curs.

El diumenge 20 al matí, s’organitzarà una sortida per a conèixer els ocells i la seva alimentació des del Moll de Llevant del Port. I el dissabte 26 al matí hi haurà una activitat sobre els usos tradicionals de les plantes del litoral de la ciutat des de la platja del Miracle.