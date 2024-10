El CAT renovarà sis trams de canonada abans d’acabar l’any a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) està treballant en la renovació parcial de la seva conducció principal i secundària a Tarragona. Recentment, l’ens ha substituït amb èxit dos trams de la seva canonada secundària a la ciutat i preveu executar tres operacions similars més durant els últims mesos de l’any. Alhora, es preveu una intervenció en el sistema principal de subministrament durant el mes de desembre i una altra a inicis del 2025.

Aquests treballs de retirada i substitució de diferents trams de tub s’emmarquen en el pla de manteniment preventiu que, permanentment, s’impulsa des del Consorci i que, en el cas de la conducció secundària, permeten substituir els tubs de formigó pretesat, amb un diàmetre nominal de 800 mm, per uns de nous fabricats en xapa d’acer al carboni i fosa dúctil.

Segons el President del CAT, Joan Alginet, «aquest canvi en el material de fabricació dels tubs ens permet incrementar la resistència i perdurabilitat de la infraestructura i, alhora, assegurar el subministrament als nostres consorciats». Alginet assegura que «actuacions com aquestes suposen un important dispositiu logístic, tant des del punt de vista tècnic com humà per al CAT, però són fonamentals per disposar d’una xarxa de subministrament d’aigua potable eficient, actualitzada i segura».

Tanmateix, aquestes intervencions s’han programat de manera preventiva i predictiva gràcies al sistema de monitoratge remot per fibra òptica (AFO) que, desplegat a través de 85 quilòmetres de xarxa, permet al Consorci conèixer l’estat real de la seva canonada i dur a terme un òptim seguiment i manteniment d’aquesta. De fet, en alguns dels tubs substituïts, ja s’havien detectat punts de desgast, malgrat trobar-se lluny encara del seu límit estructural.

Les obres s’estan desenvolupant sense afectació en el servei d’abastament en alta als municipis i indústries consorciades, i representen una important inversió de 805.304,81 € per al Consorci d’Aigües de Tarragona.