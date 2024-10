Carlos González i Armando Bastida oferiran una conferència a l'Exponadó de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La fira Exponadó dedicada a la criança, maternitat i paternitat arriba a la 5a edició a la ciutat de Tarragona. Aquesta tindrà lloc els dies 19 i 20 d'octubre al Palau Firal de Tarragona. Entre les activitats destacades hi haurà les conferències d’experts de renom com Carlos González i Armando Bastida.

Els visitants trobaran més de 50 empreses participants amb una àmplia gamma de productes de marques destacades com Inglesina, Britax Römer, Kikkaboo, Palacio del Bebé, Casual Play, Smileat, Criar con Sentido Común i moltes més. A més, els assistents podran explorar projectes personalitzats i únics pensats especialment per a les famílies.

Activitats i Zones Especials

Una de les principals atraccions serà la innovadora zona de jocs Ferozland, una col·laboració amb Zapato Feroz inspirada en la metodologia Pikler, que fomenta el desenvolupament lliure i autònom dels nens. A més, enguany la fira comptarà amb tres escenaris i tres zones de jocs diferenciades, ideals per a l'entreteniment i el desenvolupament dels més petits i petites.

A més, ExpoNadó comptarà amb diverses zones d'assessorament especialitzades per a embarassades i sobre lactància. També hi haurà un estand de La Martina Kids&Us, on es fomentarà l'aprenentatge de l'anglès per als més petits a través d'activitats interactives.

A més, hi haurà un cicle de conferències a càrrec de reconeguts experts en criança com Carlos González i Armando Bastida, que oferiran xerrades sobre temes clau de la maternitat i paternitat.

Dins la fira, els assistents podran gaudir d'activitats familiars gratuïtes, entre les quals destaquen: tallers de pinta panxes, pinta-cares per als més petits; xerrades; espectacles Disney, globoflèxia; pallassos; i inflables.

Les entrades anticipades estan disponibles per 6 € a la web, i els nens i les nenes entren de manera gratuïta fins als 15 anys.