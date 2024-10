El calendari laboral a Tarragona per a l’any 2025: dies festius i ponts

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El calendari laboral de Tarragona per a l’any 2025 inclou un total de 16 dies festius, incloent seleccions de l’Estat, festivitats autonòmiques determinades per la Generalitat de Catalunya (dies festius autonòmics), i dos eleccions locals específiques de l’Ajuntament de Tarragona (dies festius locals).

L'any 2025, el ciutadà perd dos festivitats nacionals en caure dissabte: l’1 de novembre, Dia de Tots Sants, i el 6 de desembre, Dia de la Constitució. A més, la Festa Nacional d’Espanya el 12 d’octubre, caurà en diumenge, eliminant-se així dels dies feiners festius de l’any.

El calendari suggereix la possibilitat de gaudir de quatre caps de setmana llargs, la qual cosa inclou la Setmana Santa i tres ponts. Aquest esquema afavoreix la planificació de descansos prolongats durant l’any, optimitzant el balanç entre la vida laboral i personal dels treballadors de Tarragona.

Dies festius i organització del temps lliure a Tarragona

Respecte als ponts llargs planeables per a l'any 2025, es destaquen diversos dies festius que propicien l’extensió del descans setmanal. El 6 de gener, celebració de Reyes, cau en dilluns, permetent un cap de setmana de tres dies. Similarment, el 15 d’agost, dia de l’Assumpció de la Mare de Déu, serà un divendres, i el 8 de desembre, dia de l'Immaculada Concepció, també serà dilluns.

El Nadal i l’endemà, Sant Esteve, cauran dijous i divendres respectivament, per la qual cosa aquella setmana tindrà només tres dies feiners. Quant als dies festius locals, el 19 d’agost, dia de Sant Magí, i el 23 de setembre, dia de Santa Tecla, ambdós cauran en dimarts. Aquesta particularitat dels dies festius locals facilita la creació de ponts llargs, contribuint a un millor aprofitament del temps de lleure per part dels tarragonins.

Impacte en la planificació anual

Tarragona tindrà així una estructura de calendari laboral que, malgrat la pèrdua d’alguns dies festius nacionals per la seva coincidència en el cap de setmana, presenta àmplies possibilitats per a gaudir de ponts i caps de setmana llargs, element crucial per a la planificació de vacances i descansos dins de l’any 2025.

Dies festius a Tarragona l'any 2025