Tarragona acull una exposició «inèdita» amb més de 140 originals de còmics històrics

Els originals de còmics històrics com Tintín, Mafalda o Marvel s'exposen des d'aquest dimarts i fins al pròxim 23 de febrer al CaixaForum de Tarragona. La mostra reuneix més de 140 obres mestres de la història del còmic d'autors com Quino, Richard Felton Outcault, Hergé o Elzie Crisler, entre altres.

Segons l'assessor de Còmic. Somnis i història, Vicent Sanchís, es tracta d'una mostra «inèdita», perquè «mai abans s'havien vist tants originals junts» i amb aquest «sentit transversal de la història del còmic», des dels inicis fins a l'actualitat.

El projecte va néixer fa dos anys gràcies a la col·lecció de Bernard Mahé, una de les més importants d'Europa, la qual s'ha completat amb préstec d'altres col·leccionistes i institucions.

Després de passar per Madrid, Barcelona, Sevilla, València, Saragossa i Lleida, l'exposició Còmics. Somnis i història ha arribat al CaixaForum de Tarragona. Segons l'assessor Vicent Sanchis, diversos crítics nacionals i europeus ja l'han descrit com «una de les exposicions més importants que s'han fet al món sobre la història i els originals del còmic». I és que segons Sanchis, i Bernard Mahé, col·leccionista i comissari de la mostra, és la primera exposició que reuneix tantes obres mestres i amb una mirada global sobre l'evolució de l'anomenat novè art.

En total, s'exposen 144 originals i una reproducció dels millors còmics de la història del gènere a Europa i Amèrica com són Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, Tintín d'Hergé o Mafalda de Quino, entre altres.

Ho fa a través d'un relat cronològic, temàtic i geogràfic que permet veure com ha anat evolucionant el gènere, mentre s'evidencia el moment històric en què va ser creat. Per aquest motiu, el títol de la mostra fa referència a la doble condició del còmic. Per una banda, com a «eina de reflexió sobre el present i el futur», i per l'altra, com a mitjà «poderós» de «creació de realitats paral·leles, mons imaginaris, utopies i distopies», segons detallen els impulsors.

Un viatge per vuit parades

Així doncs, l'exposició arrenca amb una reproducció de la sèrie del 1896 The Yellow Kid de Richard Felton Outcault, considerat el primer còmic modern, fins a l'actualitat amb el còmic en línia Joselito de Marta Altieri. En total, s'estructura en vuit espais diferenciats: el naixement del gènere, la seva eclosió amb els mitjans d'impressió massius, el naixement i el mite dels superherois, l'edat d'or del còmic francobelga, l'arribada de la modernitat a l'entorn de l'eix Itàlia-Argentina, l'explosió del gènere fantàstic i la nova avantguarda sorgida en les últimes dècades.

A banda de veure aquest centenar d'originals, el públic també podrà gaudir d'una reproducció a gran escala de 13, Rue del Percebe o un decorat de grans dimensions i en 3D d'Astèrix, ambdues creades per l'escenògraf i dramaturg Ignasi Cristià.

Activitats paral·leles

L'exposició romandrà al CaixaForum de Tarragona des d'aquest dimarts, amb una conferència a càrrec de Vicent Sanchis, expert en diferents àmbits del còmic, a les sis de la tarda, i restarà fins al pròxim 23 de febrer. A més, i durant tots aquests mesos, la mostra s'acompanyarà d'activitats paral·leles. Entre altres, els organitzadors destaquen el cicle La vida en vinyetes amb les propostes Còmic+Música que tindrà lloc el 29 d'octubre a càrrec de Dani Nel·lo, saxofonista, compositor i productor; Còmic+Autoficció el 12 de novembre a càrrec de la periodista i còmica Nerea Pérez de Las Heras; Còmic+Gastronomia el 3 de desembre a càrrec de Roger Ortuño, fundador i director de Comer Japonés.

A més, del 9 de novembre al 2 de gener, tindrà lloc el taller Superherois i malvats, destinat a un públic familiar, que anirà a càrrec de l'il·lustrador Artur Laperla. Tot plegat, acompanyat de visites guiades en diversos formats i per a diferents públics i edats, així com projeccions del cicle Petits Cinèfils. Del còmic al cinema, entre altres.