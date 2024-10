Les Urbs, protagonistes de l'11a edició del Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona arriba a la seva onzena edició amb una proposta que consolida la ciutat tarragonina com un dels principals punts de trobada per a la fotografia contemporània a la Mediterrània. El festival tindrà lloc del 18 d’octubre al 15 de desembre, i ha programat una cinquantena d’activitats amb la participació d’un centenar d’artistes i professionals que envairan, durant dos mesos, alguns dels principals espais culturals de la capital del tarragonès, i també de Reus i Els Pallaresos.

Enguany, el tema central del certamen és URBS, una reflexió profunda sobre les ciutats i els seus reptes contemporanis. SCAN convida a explorar les complexitats del creixement urbà i els impactes que genera, en un context en què es preveu que dos terços de la població mundial residiran en grans ciutats a finals del segle XXI.

El Moll de Costa, nou bulevard de la fotografia

L'SCAN amplia espais al Port de Tarragona, on se centraran tres de les quatre activitats que l'SCAN ofereix durant cap de setmana inaugural. L'exposició central del festival, titulada La ciutat revelada. Exploracions sobre l'espai urbà, del programa Talent Latent, reuneix els projectes de nou artistes internacionals emergents que exploren les múltiples capes i complexitats de l'entorn urbà.

Comissariada per Érika Goyarrola, la mostra inclou obres de Dillon Marsh, Ewan Telford, Federico Estol, Hannah Nigro, Jesper Boot, Kristina Sergeeva, Lenny Steinhauer, Maider Jiménez i Shereen Abed ALkareem. La inauguració tindrà lloc el divendres 18 d'octubre a les 19 h al Tinglado 2 del Moll de Costa de Tarragona.

Seguidament, el mateix divendres 18 d'octubre a les 20 h, al Refugi 1, s'inaugurarà l'exposició Daídalos / Δαίδαλος, comissariada per Xavier de Luca i Houari Bouchenak (Jiser Reflexions Mediterrànies). Aquesta mostra, que explora la ciutat com a espai tancat, de control i resistència, reuneix a artistes del sud d’Europa i de l’Orient Mitjà com Toni Serra, Abu ali, Camilla de Maffei, Dani Pujalte, Denis Dailleux, Myriam Boulos, Shareef Sarhan, Matteo Guidi, Giuliana Racco i Pauline Alioua.

A més, el Teatret del Serrallo acull l'activitat Full Contact , una trobada professional innovadora que reuneix una seixantena de joves artistes i agents del món de l'art. Comissariat per Sonia Berger i Frederic Montornés, aquest esdeveniment permet a dotze artistes emergents presentar els seus projectes fotogràfics a professionals del sector, amb l'objectiu d'ampliar la xarxa de contactes i afavorir futures col·laboracions.

La convocatòria oberta que es va fer de Talent Latent i Full Contact ha comptat enguany amb més de 650 participacions de fotògrafs de tot el món, seleccionats per un equip de tres comissaris experts de diverses disciplines i orígens.

Altres exposicions destacades

Entre les exposicions més destacades es troben la mostra de llibres PHOTOBOOKS SCAN - El possible també és realitat al Museu d’Art Modern de Tarragona, comissariada per Natasha Christia, i Intermezzo III: Cal·lípolis, una coproducció amb Mèdol – Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona, amb imatges de Gerard Boyer i comissariada per Arianna Rinaldo, així com les mostres individuals de Mar Sáez a la Personal Galeria i Vestigio silentio de Jaume Cardona Casanova a l'Estació KM0 del vestíbul de l’estació d’autobusos de Tarragona.

Les mostres BiblioScan, impulsades amb la col·laboració de la Biblioteca de Tarragona i la Biblioteca Pepita Ferrer, esdevenen l’espai d’exposició i consulta de llibres relacionats amb la fotografia.

L’SCAN arriba a Reus i Els Pallaresos

Una de les novetats d’aquesta edició és l’expansió del festival cap a Reus, amb la col·laboració de diverses institucions locals. Per segon any consecutiu, l'SCAN porta les seves activitats a nous públics, ampliant l’abast del festival més enllà de la ciutat de Tarragona. Les exposicions que s'hi podran gaudir són Arquitectures sentimentals de Ro Caminal, que ja es pot visitar al Museu Salvador Vilaseca fins al 16 de novembre; i Quietud global de Pepo Argilaguet comissariada per Màrius Domingo a El Círcol. D’altra banda, a El Pàrquing d’Els Pallaresos s’hi podrà veure el treball de Paula Fujiwara.

Projectes singulars

Entre els projectes singulars d’aquesta edició, es troba la 2a Residència L’Arxiu, en col·laboració amb l'Arxiu de Tarragona, on el fotògraf seleccionat, Lucas Monparler, desenvoluparà una proposta creativa a partir dels fons de L’Arxiu.

A més, el pòdcast Òcul, dirigit per Alexandra Laudo amb el suport de BBVA, oferirà cinc nous capítols amb artistes i personalitats rellevants del món de la fotografia. També es presenta la publicació BLOC Núm. 2 · Fer volar coloms, en coproducció amb el MNAT i a càrrec d'Irena Visa, que un any més vol promoure, des d’una mirada contemporània, el patrimoni arqueològic de Tarragona, a la vegada que explora nous formats creatius.

SCAN actiu

L’SCAN Actiu, el vessant participatiu del festival, oferirà activitats i tallers adreçats als col·lectius dels barris de Tarragona i a la ciutadania en general. En aquest sentit, les populars Rutes SCAN, que exploraran la Rambla i l’Antiga Universitat Laboral; el taller sobre lectura de les imatges a la Biblioteca Pública de Tarragona a càrrec de Marta Dahó; els tallers impulsats per la Biblioteca Pepita Ferrer i adreçats a la Fundació Onada i el col·lectiu de dones migrades del barri de Torreforta, a càrrec de CliCme, o el que el col·lectiu Fotolateras farà en un institut del barri; el de fanzins a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, a càrrec de Can Grapes; els promoguts per Bloc 23, espai Kesse i Centres Cívics, amb les fotògrafes Sol Bela Mele; Alba Rodríguez Núñez i el fotògraf Albert Rué; o el taller de cianotípia, que organitza Photo KM0 amb Meritxell Perpinyà Massip, són una mostra fefaent de la voluntat que té l’SCAN de fomentar la fotografia entre tota la ciutadania.