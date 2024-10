Les candidatures per a presidir ERC es presenten a Tarragona: obertes a debatre, però des del tro

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Debatre i escoltar obertament. Aquest és el mantra més repetit a Esquerra Republicana de Catalunya durant les últimes setmanes. El partit va iniciar ahir el procés congressual per a escollir qui dirigirà el timó els pròxims anys i les candidatures es donen a conèixer a Tarragona en cerca dels avals necessaris per a participar en els comicis del 30 de novembre.

Les llistes presentades fins ara es poden dividir en dos grups: els continuistes i els renovadors. En el primer grup, es troba Nova Esquerra Nacional, liderada per Xavier Godàs i pròxima a Marta Rovira, que es va presentar la setmana passada a la militància tarragonina. A la llista, la vallenca Raquel Sans lidera el Camp de Tarragona i aspira a ser vicepresidenta d’Afers Institucionals.

La candidatura compta amb el suport de l’exalcalde Pau Ricomà, de la consellera Maria Roig i de l’exdelegat del Govern Àngel Xifré. L’altra llista continuista és la liderada per Oriol Junqueras: Militància Decidim. La candidatura, que encara no s’ha presentat a Tarragona, proposa a l’exconsellera tarragonina Laura Castel com a Vicesecretaria de Coordinació de Cambres Legislatives i té el suport del president del Port, Saül Garreta, i de l’exconseller Carles Castillo.

En el grup de les candidatures renovadores, es troba Recuperem ERC, formada per militants que mai han exercit cap càrrec. I també hi ha Foc Nou, liderada per Helena Solà, que ha aterrat amb força a Tarragona. La majoria de consellers a l’Ajuntament s’han posicionat a favor de la candidatura i tres d’ells formen part de la llista.

Xavi Puig es postula com a Vicesecretari de Coordinació Interna i Municipalisme, Mary López com a Vicesecretaria de Treball i Gemma Fusté com a Secretària de Partit Obert. «Tarragona és un bastió fort del republicanisme i sempre ha tingut una visió molt exigent. També amb l’ètica del partit. Tot el que s’ha conegut sobre els cartells i l’estructura B ens ha frustrat molt.

I, en comptes d’estripar el carnet, hem fet una candidatura», va explicar ahir Puig. Foc Nou es va presentar oficialment ahir a Tarragona amb Solà present. «La línia del partit dels últims anys és clarament perdedora. Hem perdut un terç dels vots que vam obtenir del 2017 al 2019. Creiem que el projecte distintiu d’ERC és la independència de Catalunya i hem de defugir la por, els càlculs i l’ambient d’escarment i derrota», va expressar Puig.

Rebuig al pacte

La militància republicana tarragonina va ser una de les més crítiques amb el pacte entre ERC i PSC per a fer president de la Generalitat Salvador Illa. «Volem un debat constructiu, podem tenir visions estratègiques diferents. No anem amb la idea d’excloure ningú ni de fer purgues. Volem fer-ho amb tots, però liderant el projecte», va reblar Puig. En les trobades de les candidatures amb la militància, també hi han participat en bon ambient membres o militants que ja s’han posicionat a favor d’una de les llistes.

El fet es realça com un símptoma de salut democràtica i assembleària del partit, que no destorba l’activitat política i pública del dia a dia. «Tots som ERC», diu Puig. Però tothom vol guanyar i aplicar la seva fórmula per a solucionar la crisi al partit. Fins al 15 de novembre les llistes hauran de reunir els avals necessaris, un 5% de la militància. I el 30 de novembre els 8.500 militants escolliran el nou líder republicà.