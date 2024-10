Indemnitzaran els agents de paisà de la Guàrdia Urbana de Tarragona per l’ús de roba particular

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona indemnitzarà els agents de paisà de la Guàrdia Urbana per l’ús de roba particular durant la prestació dels serveis. Concretament, el consistori dedicarà uns 8.500 euros anuals per a compensar el desgast de la vestimenta dels agents.

Es calcula que uns 26 policies es beneficiaran de la indemnització, de les àrees de Policia Administrativa, Investigació Bàsica, Delinqüència Urbana o de les Unitats de Mediació i Resolució de Conflictes. Aquests, rebran una compensació anual de 275 euros, si els serveis de paisà s’han prestat durant tot l’any, que és l’habitual. Si no, s’abonarà una part proporcional. Pel que fa als tres agents d’escorta, se’ls compensarà amb 489,50 euros anuals.

«És una reivindicació de fa molts anys i és un acord satisfactori. Al final, se’ns concedeix allò que tots els cossos policials autonòmics i estatals tenen reconegut», explica Josep Ramón Pallejà, representant del sindicat ASEMIT. «Fins ara, els agents que havien de prestar el servei no rebien cap ajuda ni uniforme», indica Amadeu Bartolí, portaveu del sindicat CSIF. La mesa general de negociació sobre les condicions de treball del personal funcionari va pactar per unanimitat l’acord. Un pacte que s’informarà i s’incorporarà en la Comissió d’Hisenda de demà.

«A poc a poc es van complint els compromisos a les negociacions. En l’acord, s’ha agafat de referència el mateix preu que marquen altres cossos policials», exposa Bartolí. Tot i això, des de CSIF veuen la indemnització «insuficient». «Els agents que hagin de treballar de paisà de forma puntual, en certes campanyes o dies concrets, no rebran aquesta compensació. I creiem que l’haurien de tenir», afegeix Bartolí.

Més compromisos

Aquesta indemnització és un dels punts de l’acord entre l’Ajuntament i els sindicats de la Guàrdia Urbana, que es va segellar aquest estiu. Consistori i agents van pactar computar en el saldo anual els deu minuts diaris d’entrada i sortida del treball com a temps establert per haver de venir abans per canviar-se i fer el relleu als companys, així com una retribució de les hores extres previstes, que es passaran a cobrar com a festives.

«Sempre intentem una equiparació real i efectiva amb els altres cossos policials. A Catalunya, la referència són els Mossos d’Esquadra. Anem a la mateixa escola i el 99% de la nostra activitat és idèntica a la seva», argumenta Pallejà.

Casos judicials

En el cas de la roba de paisà, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar al Ministeri de l’Interior a compensar un agent destinat a la Brigada de la Policia Judicial. «Els Mossos ho tenen reconegut des del seu primer acord de condicions de treball, l’any 2006», diu Pallejà.